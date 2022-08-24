من هي بنت عبله كامل ويكيبيديا ، قد اثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بالتسائلات حول معرفة اهم المعلومات التي تتعلق بحياة ابنة الفنانة المصرية عبله كامل القديرة والتي عملت على تشكيل قاعدة جماهرية كبيرة ، والتي تعتبر من الفنانات النادرة في نجاحها الفني خلال العديد من السنوات السابقة ، ولكن لم تظهر في الأوقات الأخيرة في أي مقابلة تلفزيونية ، تابعوا معنا في التالي .

من هي عبلة كامل على ويكيبيديا

عبلة كامل ممثلة من أصول مصرية. عبلة كامل من مواليد محافظة البحيرة. كانت مرتبطة بالفن كفتاة صغيرة، حيث بدأت حياتها من مسرح فانجارد. اشتهرت عبلة من خلال أدوارها الواقعية، وهي من أقرب الممثلات للجمهور. كان فيلم “Farewell Bonaparte” أول سلم للشهرة، تلته أعمال أخرى، منها “لن أعيش في رداء والدي” وفي السينما فيلم “My Aunt France”.

سيرة عبلة كامل

تعتبر الفنانة عبلة كامل من الفنانات المتميزات في الهيئة التمثيلية المصرية، وفيما يلي أهم المعلومات عن عبلة كامل

الاسم الكامل عبلة كامل محمد عفيفي.

الكنية عبلة كامل.

اسم الأب كامل محمد عفيفي.

تاريخ الميلاد 17 سبتمبر 1960 م.

محل الميلاد نقلا العناب / محافظة البحيرة / جمهورية مصر العربية.

العمر 62 سنة.

الوضع العائلي مطلق …

الأبناء ابنتان.

الجنسية مصري.

الاصل جمهورية مصر العربية.

دين الاسلام.

المعتقد أهل السنة والجماعة.

التعليم حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الآداب قسم المكتبات.

ألما ماتر جامعة القاهرة / جمهورية مصر العربية.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة المصرية والإنجليزية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل منذ 1984 م – حتى الوقت الحاضر.

من هي ابنة عبلة كامل على ويكيبيديا

عبلة كامل لديها ابنتان زينب وفاطمة. وُلِد توأمان عبلة كامل عام 1986 م، ويبلغان الآن حوالي 36 عامًا. وسائل التواصل الاجتماعي، جدير بالذكر أن الفنانة عبلة كامل تحافظ على سرية معلوماتها الشخصية بعيدًا عن دائرة الشهرة.

من هو زوج عبلة كامل الحالي

عبلة كامل غير متزوجة حاليًا، بعد انفصالها عن زوجها السابق محمود الجندي بعد عامين من الزواج. كانت دائما منشغلة بما أثر عليه، ثم اتفق الشريكان على الانفصال في عام 2005 م، ولم تنجب عبلة كامل أي أطفال من محمود الجندي.

زوج عبلة كامل السابق

زوج عبلة كامل الأول وأب بناتها هو المخرج والممثل المسرحي أحمد كمال، وأحمد كمال ممثل مصري يبلغ من العمر حوالي 63 عامًا. وبين الشريكين، ذكر أحمد كمال أن لديه تحفظات على أسباب الانفصال، لكن النجومية عبلة كامل لم تكن السبب، حيث بدأ معها بنفس الطريقة.

هل عبلة كامل أخت مصطفى كامل

لا، اسم عبلة كامل كامل عبلة كامل محمد عفيفي. أما المطرب مصطفى كامل، فاسمه الحقيقي مصطفى كامل السيد كامل. كتبها ولحنها، واستمر نشاطه الفني حتى هذه اللحظة.

من هي بنت عبله كامل ويكيبيديا ، تعتبر الفنانة عبلة كامل من الفنانات التي حظيت على شعبية كبيرة داخل الوسط الفني وهي مصرية الجنسية ، وتعتبر الأعمال الفنية التي قامت بالأدوار بها عرفت بالواقعية والقرب من الجمهور .