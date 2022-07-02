من هي بنت عمرو دياب ويكيبيديا، يعد عمرو دياب شخصية مشهورة جدا عبر منصات التواصل الإجتماعي، له العديد من الأبناء، ومن أبرزهم ابنته نور، وهي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، كما تمتلك شهرة واسعة عبر السوشل ميديا، ولها عدد كبير من المتابعين عبر صفحتها الرسمية على الانستقرام، سنتعرف بشكل أكبر على بنت عمرو دياب .

بنت عمرو دياب ويكيبيديا

بنت عمرو دياب هي الناشطة نور عمرو دياب، وهي مصرية الأصل، وتعد من مواليد 1990، كما أنه تدرس البكالوريوس في العلوم البيولوجية، وهي ابنة الفنانة شيرين رضا، عملت نور منذ صغرها في مجال التسويق والموضة والأزياء، وقد نجحت في هذا المجال بشكل كبير، حتى أصبحت من أشهر الشخصيات في هذا المجال، وتقيم الآن في بريطانيا.

نور عمرو دياب السيرة الذاتية

نور دياب ابنه الثاني والثلاثين عام، مسلمة الديانة لديها العديد من اللغات، سنتعرف بشكل موجز حول السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة نور عمرو دياب:

الاسم بالكامل: نور عمرو دياب.

اسم الأب: عمرو دياب.

اسم الأم: شيرين رضا.

مكان الميلاد: الجمهورية المصرية.

تاريخ الميلاد: خلال العام 1990.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسلمة.

التعليم: حاصلة على درجة بكالوريوس في العلوم البيولوجية.

نور عمرو دياب انستقرام

تمتلك نور العديد من الحسابات الشخصية الخاصة ها والتي تشارك بها العديد من أعمالها وصورها الشخصية، ومن أبرز حسابتها حسابها على الانستقرام، والتي تمتلك حوالي نصف مليون متابع من كافة أنحاء الوطن العربي، ويعود سبب شهرته بسبب نظره لشهرة والدها عمرو دياب، وأمها الفنانة شيرين رضا.

عمرو دياب شخصية مشهورة جدا في مجال الفن، تزوج من الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها عدة أبناء ومن أبرزها بنت عمرو دياب نور، التي اكتسب شهرة ضخمة عبر السوشل ميديا في فترة قصيرة بعد دخولها في مجال الأزياء والتصميم.