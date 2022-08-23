من هي بوسي زوجة نور الشريف ويكيبيديا ، قد تصدر محركات بحث جوجل خلال الأوقات الأخيرة للتعرف على زوجة نور شريف والذي عرف بأنه من الفنانين والممثلين داخل الوطن العربي الذين حازوا على شهرة كبيرة ، وقد عملة الفنان نور شريف على تقديم العديد من الأعمال التي تتعلق في مجال الفن والتمثيل في السينما المصرية خلال الستينيات، وتعد أعماله منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا حققت نجاحًا وشهرة واسعة في الوطن العربي العالم ، تابعوا معنا .

نور الشريف ويكيبيديا

نور الشريف ممثلة مصرية راحلة، صُنفت ضمن أهم فناني الثمانينيات والتسعينيات. توفي عام 2015 متأثرا بمضاعفات سرطان الرئة، عن عمر يناهز 69 عاما. ولد في القاهرة عام 1946، حيث ولد على اسم جابر محمد عبد الله. في مراحل حياته الأخيرة للعمل في مجالات الإنتاج والإخراج دون أن يتخلى عن عمله كممثل، درس علوم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم عشرات الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة. استطاع أن يبدع جميع أنواع الفن، رغم حياة اليتيم والبؤس التي عاشها في طفولته.

من هي بوسي زوجة نور الشريف – ويكيبيديا

بوسي هو الاسم المستعار لزوجة عز وجل نور الشريف الممثلة المصرية صافيناز قادري. الشخصية البارزة في بناء شخصيتها الفنية، ثم ظهرت عام 1963 من خلال المشاركة في فيلم Fire in My Chest. كما شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية في بداياتها قبل أن تصل إلى الشهرة. تم تكريمها أكثر من مرة ولعل أبرزها تكريمها في مهرجان أصالة بالعريش.

سيرة الممثلة مشغول

كانت للفنانة القديرة بوسي جاذبية وحضور فني لافت ساهم في نجاحها في الوسط الفني رغم اختلاف الفن عن مجال تحصيلها العلمي. وفي الفصول التالية أبرز سيرة الفنانة بوسي ما يلي

الاسم واللقب سافيناز قدري.

اسم الأب مصطفى محمد قادري.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار بوسي.

مواليد 26 نوفمبر 1953 م.

محل الميلاد حي شبرا – القاهرة.

يقيم حاليا القاهرة.

الجنسية مصري.

دين الاسلام.

الوضع العائلي أرملة.

عدد الاولاد ابنتان.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس

التخصص الأكاديمي تجارة.

الما الأم جامعة القاهرة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة مصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط دخلت بوسي عالم التمثيل كطفل عام 1962 م – حتى الآن.

كم عمر بوسى زوجة نور الشريف

النجمة، بوسي، تبلغ من العمر حوالي 69 عامًا. ولدت في حي شبرا بالعاصمة يوم 26 نوفمبر 1953 م. شقيقتها الممثلة علوية قدري، والمعروفة فنيا باسم نورا. للتعرف على هويتهم، Posey هي القوس الذي منحها شخصية ودية مع الآخرين، الذين لديهم القدرة على غرس الحب في قلوبهم لها.

كم مرة تزوجت من صديقي

تزوجت بوسي و مرتين، لكن الزواج من بنور الشريف كانا مرتبطين به لأول مرة منذ 50 عامًا، عندما تقدم لها خلال دراستها الثانوية عندما التقى بها خلال بروفات مسلسل “القاهرة والناس”، لكنه رفضها والدها لفقره لكن بوسي أجبرته على الموافقة بعد التهديد بالانتحار، انفصل الزوجان في عام 2006 بعد أن أنجبت ابنتيه سارة ومي بعد اكتشاف علاقته بفنانة صاعدة لكنهما أعيد الاتصال مرة أخرى في عام 2015 م، بالتزامن مع خطوبة ابنتهما الكبرى ومرض نور الشريف، ووقفت بجانبه حتى وفاته.

من هي بوسي زوجة نور الشريف ويكيبيديا ، هي الشخصية التي ما زال يتذكر الوسط الفني زوجها حتى وقتنا الحالي رغم وفاته وإخفاء السبب الذي أدى الى وفاته ، وتعتبر زوجة الفنان نور الشريف الملقبة ببوسي هي صافيناز قادري ، والبالغة من العمر 69 عام .