من هي تهاني التميمي السيرة الذاتية

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تهاني التميمي – ويكيبيديا

تهاني التميمي ناشطة اجتماعية سعودية، تُقدر أنها في الثلاثينيات من عمرها، تعمل على تغطية قرارات وزارة التربية والتعليم في المملكة. قدمت التميمي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا حصرية وشروحات تفصيلية حول التعليمات الوزارية الجديدة، فضلًا عن توفير العديد من المواد الداعمة للتعليم عبر ميزة المكتبة التعليمية على قناتها في Telegram.

من هي تهاني التميمي

أصبحت تهاني التميمي متحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، وتتميز أخبارها بالخصوصية والسرعة، وتمكنها من متابعة العملية التعليمية بشكل مباشر، بحسب تصريحاتها الرسمية بخصوص جودة نشاطها النموذجي. . وفيما يلي أبرز سيرة الناشطة تهاني التميمي

الاسم والنسبة تهاني التميمي – باللغة الانجليزية “تهاني التميمي”.

الأهل غير معروف.

الاسم المستعار تهاني التميمي، رئيسة قسم التربية والتعليم.

تاريخ الميلاد ولد في التسعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد الرياض.

العمر في الثلاثينات من عمرها.

محل الاقامة الحالي العاصمة الرياض.

الجنسية سعودي الجنسية.

التحصيل العلمي غير معروف.

المهنة ناشطة اجتماعية.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

وكالة تعليق الدراسة

تهاني التميمي هي أول من أعلن تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية في 8 مارس 2022 م الموافق 14/7/1444 هـ. التعليم العام أو العالي لضمان السلامة العامة، حيث كان من أوائل من أعلن عن العودة التدريجية للحركة التعليمية، وأعلن مؤخرًا عن مطالبة مجلس التعليم بتوفير نظام الفصول الثلاثة على جميع المستويات التعليمية.

مسارات تهاني التميمي

أعلنت تهاني التميمي مؤخراً عن اعتماد وزارة التربية والتعليم مشروع قرار جديد لتطوير المسارات التعليمية للمرحلة الثانوية العامة ونظام الأكاديميات التعليمية المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين. المملكة العربية السعودية 2030، بهدف تحسين جودة المخرجات التعليمية التي يجب أن تتناسب مع متطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم أكد أن تنفيذ المشروع سيبدأ من بداية العام الدراسي المقبل. 43-1444 هـ.

تهاني التميمي برقية

تهاني التميمي لديها قناة رسمية على موقع Telegram، وتمتلك مكتبة تعليمية تتوفر فيها جميع متطلبات العملية التعليمية في المملكة من كتب إلكترونية وآداب، وكذلك تبث مستجدات الوزارة. من التعليم ومتابعته اولا، ويبلغ رصيده في القناة 102 ألف مشترك، ويمكنك زيارة القناة والاطلاع على كل ما هو جديد. مباشرة “”.

تهاني التميمي تويتر

المتحدثة باسم التعليم تهاني التميمي لديها حساب رسمي على منصة تويتر، تجاوز عدد متابعيها عتبة 666 ألف متابع، وجميعهم معجبون بنشاطها الإعلامي التوعوي حول الوزارة الجديدة التي تتقاطع اهتماماتها مع هؤلاء. أنشطة. المملكة سواء على المستوى المهني أو الإداري أو حتى التنفيذي بشكل مباشر “.

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