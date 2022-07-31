من هي تولين البكري السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي تولين البكري السيرة الذاتية ، حيث أثارت الهام الجميع مما دفعت الى الضجة الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت تدوينة مطولة على حسابها على فيسبوك تتحدث فيها عن الثعابين ، تابعوا معنا .

من هي تولين البكري – ويكيبيديا

تولين البكري ممثلة تعود أصولها إلى مدينة حلب في سوريا. بدأت تولين نشاطها كفتاة صغيرة، حيث ظهرت في إعلانات مختلفة منذ سن التاسعة. وسرعان ما لعبت دور الطفلة في مسلسل “أيام شامية” عام 1992 م، توقفت تولين عن التمثيل لأكثر من عشر سنوات بسبب ظروف عائلية، لكنها عادت إلى سوريا لتكمل مسيرتها الاحترافية. وقدمت البكري أروع الأدوار في الدراما السورية ومنها دورها في ليالي الصالحية ومسلسل “ليست جارية”.

سيرة تولين البكري

في ضوء ما سبق ذكره عن الفنانة تولين البكري نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل تولين البكري.

الاسم التقني تولين البكري

تاريخ الميلاد ولدت في 12 أكتوبر 1976.

العمر 46 سنة.

العلامة الفلكية برج الميزان.

مكان الميلاد محافظة الصالحية / دمشق العاصمة السورية.

مكان الإقامة الجمهورية العربية السورية.

الجنسية سوري.

الديانة مسلم.

المهنة ممثلة.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوج رجل الأعمال مجد بدور.

عدد الأبناء 3 أولاد “جودي، طلال ولولوة”.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة السورية.

سنوات من النشاط بدأت تولين البكري نشاطها الفني منذ عام 1992 حتى الآن.

مرض تولين

تعاني الفنانة تولين البكري من مرض نفسي “ثنائي القطب”، وقالت في تدوينة طويلة على فيسبوك إنها تعاني من هذا المرض، وتتلقى العلاج المناسب.

زوج تولين البكري وأولادها

تزوجت الفنانة تولين البكري لأول مرة من رجل أعمال سوري مقيم في المملكة العربية السعودية، ما دفعها إلى الاستقرار معه في السعودية، تاركة وراءها عالم الفن. بدور “.

تولين البكري انستغرام

تتابع الفنانة تولين البكري عبر حسابها على إنستجرام أكثر من 13 ألف متابع، وتنشر البكري بعض ذكرياتها الفنية، حيث تعرض مقاطع من أعمالها القديمة، وتطلع البكري جمهورها على حداثتها. في عالم الفن بالإضافة إلى الصور التي تجمعها مع صديقاتها من الوسط الفني والإعلامي. على Instagram لمشاهدة أعمالها الفنية الجديدة من خلال النقر على الرابط ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي تولين البكري السيرة الذاتية ، و حساب تولين البكري انستغرام ومن هو زوج تولين البكري وأولادها .