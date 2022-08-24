من هي جميلة البداوي زوجة عبد الفتاح الجريني ويكيبيديا ، قد أثار العديد من الأفراد معرفة اهم المعلومات الشخصية والتي تتعلق بجميلة البداوي زوجة عبد الفتاح الجريني ، والتي تصدر اسمها خلات الاوقات الاخيرة الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي ، وجاء ذلك الامر نتيجة إعلان الفنان عبد الفتاح الجريني زواجه منها وإقامة حفل زفافهما في دولة المغرب ، تابعوا معنا .

من هي جميلة البدوي زوجة عبد الفتاح الجريني

جميلة البداوي مغنية وممثلة مغربية الجنسية. ولدت في الدار البيضاء، المغرب عام 1988 م وتقيم حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة. شاركت جميلة في عدة برامج لمسابقات غنائية في عام 2010 م وحققت نجاحًا كبيرًا في هذه المسابقات، لكنها لن تحصل على اللقب، بدأت مشوارها الفني عام 2012 م، بعد أن أطلقت أغنيتها يا ويل حلي، وفي عام 2013 هي. أصدرت مقطع فيديو، وفي نفس العام شاركت في المهرجان المغربي للجمال السابع، وبعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في الوطن العربي.

سيرة جميلة البداوي

تعتبر جميلة البداوي من أشهر الشخصيات الغنائية في دولة المغرب، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي جميلة البداوي.

الاسم المستعار جميل.

تاريخ الميلاد 15 أكتوبر 1988 م.

مكان الميلاد الدار البيضاء – دولة المغرب العربي.

الإقامة الحالية دبي، الإمارات العربية المتحدة.

العمر 34 سنة.

الجنسية تحمل الجنسية المغربية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج عبد الفتاح الجريني.

اللغة الأم العربية – لهجة مغربية.

اللغات الثانوية الفرنسية.

المهنة مغنية، ممثلة.

مسيرتها الفنية بدأت مسيرتها الفنية عام 2013 م 2010 – حتى يومنا هذا.

من هو عبد الفتاح الجريني – ويكيبيديا

عبد الفتاح الجريني مطرب مغربي الجنسية من مواليد مدينة مراكش المغربية عام 1985 م. عاش عبد الفتاح طفولته في مدينة الدار البيضاء حتى وصل إلى المرحلة الجامعية. التحق بمعهد الموسيقى لدراسة الموسيقى، وهو أيضًا خريج برنامج نجوم العرب على قناة MBC في فئة الشمال. في إفريقيا، حصل عبد الفتاح على عدة جوائز كأفضل مطرب عربي شاب، بالإضافة إلى جائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط، المعروف في الوطن العربي من خلال أغنيته المشهورة لشاه روخ خان، حيث حققت هذه الأغنية على نطاق واسع. النجاح في الوطن العربي.

تفاصيل زواج جميلة البدوي وعبد الفتاح الجريني

التقت الفنانة جميلة البدوي بعبد الفتاح الجريني من خلال مشاركتها في أكثر من عمل فني معًا، ومنذ ذلك الوقت انتشرت شائعات بأن بينهما علاقة عاطفية، لكنهما ينفون هذا الأمر من الجمهور، وبعد عدة سنوات. أعلن الثنائي نبأ زواجهما الثلاثاء بعد أن أدوا مراسم الاحتفال في مدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الاحتفال بطابع مغربي بامتياز، حيث ظهر العروسين بالزي المغربي المطرز، ثم ظهروا في فستان مألوف في مصر حيث حظيت صورهم بإعجاب العديد من محبي العروسين.

جميلة البداوي انستغرام

جميلة البدوي لها حساب رسمي عبر Instagram، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 2 مليون متابع، تشارك من خلاله العديد من الصور والفيديوهات المتعلقة بزفافها، وصور توثق حضورها على المسرح وتمارس الغناء فيها. عدة أماكن ويمكنك متابعة جميلة البدوي عبر حسابها على انستجرام “. .

عبد الفتاح الجريني انستغرام

يمتلك الفنان عبد الفتاح الجريني حسابًا رسميًا عبر Instagram، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من مليون متابع، ومن خلاله تشارك العديد من صور حفل زفافه، وصور تجمعه مع عدد من فنانين في العالم، ومقاطع فيديو أثناء إجرائه لقاءات تلفزيونية في عدة قنوات، ويمكنكم متابعة عبد الفتاح الجريني عبر حسابه على إنستجرام.

من هي جميلة البداوي زوجة عبد الفتاح الجريني ويكيبيديا ، تعتبر الفنانة جميلة البداوي من الفنانين والمغنين المغربين والتي عملت على تشكيل قاعدة جمهورية كبيرة نتيجة الاعمال الفنية التي حققت نجاحاً واسعاً في المغرب وداخل الوسط الفني ، وتعرفنا على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.