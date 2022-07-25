من هي جوديفا زوجة الملك السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤالمن من هي جوديفا زوجة الملك السيرة الذاتية ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات الأسطورية في ولاية إنجلترا فمن المعروف أن أصبحت أيقونة استثنائية في التاريخ الإنجليزي ، تابعوا معنا .

من هي جوديفا زوجة الملك – ويكيبيديا

السيدة جوديفا هي سيدة برجوازية وزوجة الملك لإنقاذ إيرل مرسى من مملكة إنجلترا. عاشت جوديفا في القرن الحادي عشر الميلادي، وكانت من أجمل النساء في ذلك الوقت. وعلى الرغم من انتمائها الأرستقراطي، إلا أنها دعمت الفقراء وتعاطفت معهم، وأصبحت بالتالي أيقونة للعمل الخيري في تلك الحقبة، كما اشتهرت بتدينها الشديد، حيث كانت تبني الأديرة على نفقتها، وتعطي الأرض، وتحمل النفقات. بالإضافة إلى أمور أخرى من الذهب والزينة وغيرها.

جوديفا، سيرة زوجة الملك

جوديفا شخصية أسطورية اشتهرت بأعمالها الخيرية في مملكة إنجلترا، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل السيدة جوديفا.

الاسم الانكليزي ليدي جوديفا.

تاريخ الميلاد غير معروف

مكان الميلاد مملكة ميرسيا – مملكة إنجلترا.

تاريخ الوفاة 10 سبتمبر 1067 م.

سبب الوفاة غير معروف.

مكان الدفن كوفنتري – مملكة إنجلترا.

العمر غير معروف.

الدين غير معروف.

الجنسية مملكة إنجلترا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج إيرل تجنيب لميرسا.

اللغة الأم الإنجليزية القديمة.

قصة جوديفا زوجة الملك

تقول بعض القصص القديمة أن زوج جوديفا الظالم كان يفرض ضرائب بكميات كبيرة على شعبه من سكان كوفنتري. لكن جوديفا لم تستسلم وأصرت على زوجها، وفي النهاية وافق على طلبها، لكن بشروط مستحيلة فرضها عليها، وهي أن تركب حصانها، وتتجول في المدينة عارية، ووافقت على هذا الأمر. دون تفكير، فطلبت الإذن بالخروج وسمح لها، فخلعت سيدتي ملابسها وركبت الحصان وسارت وكانت برفقة اثنين من الفرسان، وبعد أن فعلت هذا، اضطر الملك إلى الوفاء. وعده وألغى دفع الضرائب.

تتمتع جوديفا، زوجة الملك، بعلاقة مع صناعة الشوكولاتة البلجيكية

شركة بلجيكية متخصصة في صناعة الشوكولاتة بأنواعها المصنعة من الشوكولاتة التي تحمل اسم جوديفا، عام 1926 م، حيث قرر المؤسس جوزيف دربس صنع شوكولاتة بلجيكية عالية الدسم وذات جودة عالية جدا، واختار لها اسم جوديفا لأنه يتوافق مع القيم النبيلة الخالدة مع الجرأة التي تمثلها هذه المرأة، لذلك أطلق على الشركة اسمها، وعلى الرغم من مرور سنوات على هذه القصة، إلا أن الملكة جوديفا هي مصدر إلهام لكثير من الناس في العديد من البلدان.

أهم الحقائق عن جوديفا، زوجة الملك

ذكرت الكتب التاريخية بعض الحقائق المتعلقة بالملكة جوديفا زوجة الملك، وهذه الحقائق هي كما يلي

كان جوديفا أحد النبلاء في إنجلترا وعاش خلال القرن الحادي عشر.

كانت جوديفا محبوبة من قبل الفقراء، على الرغم من أنها كانت أرستقراطية.

قيل أن اسم جوديفا هو الشكل اللاتيني للاسم القديم Godgifu، والذي يعني هبة الله.

تم العثور على ليديا في السجلات التاريخية بسبب زوجها، إيفريك، لأنه كان يعتبر من أقوى الملوك في ذلك الوقت.

لم تذكر السجلات التاريخية رحلة جوديفا وهي عارية على ظهور الخيل.

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