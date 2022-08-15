من هي جوى استانبولي السيرة الذاتية ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بالطفلة التي فقدت قبل اسبوع ووجدت مقتولة بطريقة وحسية في احدى مكبات النفاية ، حيث أثارت ضجة اعلامية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمجلات الاعلامية ، مما دفع بهم الى التعرف على الفتاة الطفلة جوى استانبولي ، تابعوا معنا .

من هي جوي اسطنبولي – ويكيبيديا

الفتاة، جوي اسطنبولي، تبلغ من العمر أربع سنوات من أصل سوري، انتشر اسمها بعد أنباء عن اختفائها لمدة أسبوع ثم عُثر على جثتها بعد مقتلها. قام بدورها، واختفت لمدة أسبوع كامل، وبعد البحث والتحقيق، تم العثور على جثتها في حاوية قمامة ملقاة في كيس بلاستيكي بعد قتلها بآلة حادة.

القصة الكاملة للفتاة الصغيرة جوي اسطنبول

تدور قصة الطفلة جوي اسطنبول البالغة من العمر أربع سنوات حول اصطحاب والدتها في زيارة أحد الجيران. أثناء محادثة والدة جوي مع جارتها، كانت الفتاة جوي تلعب خارج المنزل، وبعد بضع دقائق، سأل الجار والدة جوي عنها، فأجابت بأنها كانت تلعب بالخارج، وعندما ذهبوا لمعاينتها. ووجدوها مخبأة، لذلك بحث عنها الجيران والشرطة لمدة أسبوع كامل. خلال هذا الأسبوع، نشرت صورها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يوم الأحد 14 أغسطس 2022 م، تم العثور على جثة ملقاة في منطقة بحمص بسوريا، وكانت مواصفاتها مطابقة لمواصفات بيبي جوي.

حقيقة وفاة الطفلة جوي اسطنبول

أعلنت السلطات الأمنية السورية، اكتشاف جثة الطفلة جوي اسطنبولي، بعد أسبوع من اختفائها. وعثر على جثتها، الأحد، 14 آب 2022 م، في كيس بلاستيكي داخل حاوية قمامة بالقرب من مقبرة تل النصر بمحافظة حمص، وكانت في حالة صعبة. تم تقطيع الجثة وتشوهت ملامحه، وبعد استدعاء والدتها للتعرف عليها أكدت أنها ابنتها من خلال الملابس التي كانت ترتديها.

سبب وفاة الطفلة جوي اسطنبول،

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن سبب وفاة جوي إسطنبولي هو تعرضها للضرب بشكل متكرر بأداة حادة على رأسها، مما تسبب في نزيف حاد فيها أدى إلى وفاتها قبل خمسة أيام، ثم تعرضت بعد ذلك لتشويه الملامح.، مما جعل من الصعب التعرف عليها من قبل أقاربها، حيث تعرفت والدتها عليها من خلال الملابس التي كانت ترتديها، وبعد أن أصبحت قضية الفتاة قضية رأي عام في سوريا والعالم العربي ككل، أصبح من الضروري الكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة ومرتكبيها.

من هي جوى استانبولي السيرة الذاتية ، تعرفنا خلال السطر السابقة حول أبرز المعلومات التي تتعلق بالفتاة الطفلة التي وجودت مقتولة ، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن سبب وفاة جوي إسطنبولي هو تعرضها للضرب بشكل متكرر بأداة حادة على رأسها.