من هي جينيفر لوبيز السيرة الذاتية ، لقد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بحياة الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز والتي أثارت الهام الجميع في الشوارع العربية في هوليوود خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع الإعلان الرسمي عن عودة الأمور إلى طبيعتها بين الفنانة الامريكية جينيفر لوبيز وبين بن أفليك، بعد عدد من السنوات الانفصال، حيث تسائل الأفراد على مواقع التواصل نشطت في التعرف على الهوية الحقيقية لجنيفر لوبيز، تابعوا معنا .

من هي جينيفر لوبيز – ويكيبيديا

جينيفر لين لوبيز مغنية ومنتجة وممثلة وراقصة أمريكية، بالإضافة إلى مصممة أزياء مشهورة، ورغم أنها أمريكية إلا أنها من أصول لاتينية، ولوبيز من أغنى الشخصيات في عالم أفلام هوليوود، كما ذكرت من قبل مجلة بيبول. وقالت إسبانيول، إن لوبيز من أهم الشخصيات اللاتينية في العالم، حيث أدرجتها في قائمة أكثر 100 شخصية أمريكية لاتينية نفوذاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت جينيفر قد تزوجت سابقاً من المغني اللاتيني مارك أنتوني. منذ عام 2004، لكن الثنائي انفصلا منذ 2014. ومن الجدير بالذكر أن لوبيز باعت أكثر من 55 مليون ألبوم موسيقي حتى الآن.

سيرة جينيفر لوبيز

تمكنت جينيفر لوبيز من تحطيم العديد من الأرقام القياسية في الألبومات الأكثر مبيعًا حول العالم، وحققت نجاحًا كبيرًا في البقاء بين أفضل المطربين في العالم على مدار العقدين الماضيين، وإليكم سيرتها الذاتية

الاسم الحقيقي جينيفر لين لوبيز.

الاسم المستعار جينيفر لوبيز.

الاسم الانكليزي جينيفر لين لوبيز.

مولود 24 يوليو 1969.

العمر 53 سنة.

مكان الميلاد برونكس – الولايات المتحدة الأمريكية.

الإقامة لوس أنجلوس – الولايات المتحدة الأمريكية.

المهنة مغنية – ممثلة – منتجة – راقصة.

الجنسية أمريكي من أصل إسباني.

الدين مسيحي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج بن أفليك.

الارتفاع ١٦٤ سم.

الوزن 63 كجم.

سنوات النشاط منذ 1986 حتى الآن.

كم عمر جينيفر لوبيز

ولدت جينيفر لوبيز في الرابع والعشرين من يوليو عام 1969، وهي تبلغ من العمر 53 عامًا، وقد احتفلت بإكمال عامها الثالث والخمسين خلال العام الحالي 2022، حيث ولدت لوبيز في كاسل هيل في مقاطعة برونكس، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ابنة امرأة بسيطة تدعى جوادالوبي روريجيز، كانت معلمة في روضة أطفال، وكان والدها متخصصًا في الكمبيوتر، ولديها أخت أكبر منها اسمها ليزلي، وأخت أصغر اسمها ليندا، والجدير بالذكر أن لوبيز صرفها الحياة الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.

من هو زوج جينيفر لوبيز

زوج جينيفر لوبيز هو بنجامين جيزا أفليك بولدت، ممثل ومخرج ومؤلف أمريكي، اشتهر بلقب “بن أفليك”، الحائز على 2 أوسكار و 3 جوائز غولدن غلوب. تطأ بن أفليك في مسيرته المهنية منذ طفولته المبكرة وأظافره عندما كان طفلاً صغيرًا ولعب دور البطولة في مسلسل تعليمي بعنوان “رحلة ميمي” وكان لك من 1984 إلى 1988، ثم قدم العديد من الأعمال الفنية مثل المذهول و Confused في عام 1993، ومتسكع التسوق في عام 1995، وفيلم كارثة Armageddon في عام 1998 كان نجمه المطلق الأول.

قدمت جينيفر لوبيز العديد من الألبومات أشهرها

كومو أما أونا موجير.

على 6.

شجاع

الملقب ب

ولادة جديدة.

هذا أنا… ثم.

جيه لو.

أفلام جينيفر لوبيز

قدمت جينيفر لوبيز العديد من الأفلام العالمية في عالم هوليوود، وفيما يلي نعرض لك أشهر أفلامها

فيلم فتاتي الصغيرة.

فيلم Lost in the Prairie.

فيلم عائلتي.

فيلم قطار المال.

فيلم جاك.

فيلم Blood and Wine.

فيلم سيلينا.

عصر الثليج الانحراف القاري.

فيلم باركر.

فيلم The Boy Next Door.

فيلم ليلة وحواء.

فيلم الوطن.

فيلم الصبي المجاور.

حسابات جنيفر لوبيز الرسمية

جينيفر لوبيز لديها عشرات الملايين من المتابعين على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيها 300 مليون متابع على فيسبوك وتويتر وانستجرام، ويمكنك متابعتها من خلال الروابط أدناه

تويتر جينيفر لوبيز “.

جينيفر لوبيز على إنستغرام “.

جينيفر لوبيز فيسبوك ““.

من هي جينيفر لوبيز السيرة الذاتية ، ما دفع الى تلك التسائلات هو ان المطربة العالمية المشهورة جينيفر لوبيز ، مما عقدت جينيفر لوبيز زواجها مؤخرًا في حفل زفاف بهيج حضره عائلتها و الأصدقاء من الشاب المنفصلة عنه منذ سنوات بن أفليك .