من هي حبيبة التونسي بلال العريبي، بلال العريبي هو من الشخصيات الجزائرية وله مسيرة مهنية في الدراسة والإذاعة والتلفزيون فقد ولد بلال في العاصمة الجزائرية وهو تابع الى عائلة مكونة من والديه وأخت وحيده، ولقد انتشر في الأواني الأخيرة خبر عن حبيبه بلال العريبي وهذا ما أثار جمهور بلال عن معرفة حقيقة حبيبته.

من هو بلال العريبي التونسي ويكيبيديا

بلال العريبي هو من مواليد الجزائر ينتمي إلى أسره تتكون من والديه وأخت وحيده فقد أكمل دراسته في الثانوية العامة والجامعة وانتقل إلى العمل التلفزيوني في الجزائر ثم انتقل للعيش في لندن وترك عائلته وراء ذلك وقد حصل على الجنسية البريطانية ويجيب ثلاث لغات وهي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

بلال العريبي المسيرة المهنية والعملية

بدا بلال العريبي مسيرته المهنية في أواخر الثمانينيات عبر التلفزيون الجزائري وقدم أول برنامج له كان بعنوان تحية لمن تحب وكان يقدمه لمده أربع سنوات وبعد ذلك تلقى عرض من مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي التي كانت تبث من لندن في أوائل التسعينيات وكان بلال العريبي كأول مذيع عربي للمحطة صباح الخير يا عرب لمده أربع سنوات في بيروت وانتقل ليقدم برنامج مساء الخير يا عرب مع نشوى الرويني عام 1996 في لندن عملية قلب مفتوح وقابلته وقدمت معه برنامج حارات.

برامج بلال العريبي

قدم بلال العريبي العديد من البرامج عبر التلفزيون الجزائري والبريطاني وكان من ضمن برامجه:

برنامج مساء الخير يا عرب وبرنامج صباح الخير يا عرب.

وقدم برنامج حلوه الحياة مع لينا صوان عام 2001.

بعد أن غاب بلال عن الشاشة عاد إلى شاشة إم بي سي في دبي ثم عمل في شركة كاريزما بروكداشن كمشرف في إعداد البرامج لقناه روتانا الخليجية ثم تولى منصب رئيس التحرير خلفا لجمانة بوعيد.

برنامج نجمه العرب.

برنامج حلوه ومرة.

برنامج حلوه ومرة. برنامج خاص مع بلال عبر قناة روتانا.

برنامج لمن تحب.

من هي حبيبة التونسي بلال العريبي

لم تتم معرفة من هي خطيبة بلال العريفي لحتا هذه اللحظة فقد يتساءل متابعو بلال العريبي المذيع الجزائري عن حبيبته فلم يتم التصريح من القبلة بلال عن الحالة الاجتماعية الذي هو يعيشها ولكن من المعروف أن بلال العريبي ينتمي إلى أسره ملتزمة ويتبع الدين الإسلامي.

بلال العريبي هو من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية التي ظهرت في الأوقات الأخيرة وهو مذيع يعمل في عده قنوات فقد أكمل دراسته في الجزائر ثم انتقل للعمل في لندن ويعمل حاليا في قناة روتانا الخليجية.