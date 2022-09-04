من هي حصة الهويش السيرة الذاتية ، تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأقات الأخيرة للتعرف على شخصية حصة الهويش والتي اذيع اسمها الطبيبة حصة الهويش عبر ادراجها في تصفيات كأس العالم في مجال الاختراعات والأبحاث العلمية ، ويرجع ذلك الامر الى جعلها محط أنظار الكثيرين خاصة أصحاب التخصصات العلمية ، لذلك سنتعرف عبر التالي على الدكتورة حصة الهويش، تابعوا معنا .

من نصيب الحويش في ويكيبيديا

حصة حويش طبيبة أسنان متخصصة في تقويم الأسنان بجامعة الملك سعود لها العديد من الإنجازات العلمية والأكاديمية والمهنية، حيث فازت بالمركز الثالث في كأس العالم للاختراعات والبحث العلمي من بين 1200 مشارك. كما تم تكريمها من قبل رئيس الوزراء التونسي، وعند فوزها أهدت النصر لجامعة الملك سعود ومركز الابتكار والمسؤولين عن شؤون المملكة العربية السعودية. كما أعربت حويش عن خالص شكرها للهيئة الأمريكية العامة للاختراع والتنمية والاستثمار، حيث تم ترشيحها للمرشحين النهائيين خلال السابع والعشرين من أغسطس الماضي، وبعد أيام قليلة فازت بالمركز الثالث.

من هي سيرة حصة الهويش

تتمثل سيرة الدكتورة حصة الحويش في النقاط التالية

الاسم الكامل حصة الحويش.

تاريخ الميلاد ربما تسعينيات القرن الماضي.

العمر في الثلاثينات من عمرها.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

الإقامة جدة – المملكة العربية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

العرق عربي.

دين الاسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

التعليم حاصلة على إجازة في طب الأسنان.

اللغة الأم العربية.

المهنة طبيب أسنان.

سنوات النشاط غير معروف.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

براءة اختراع حصة الحويش في مستشفى الأسنان

قامت الطبيبة السعودية حصة الحويش بتسجيل براءة اختراع خاصة بجهاز قياس انحراف الإطباق بالتعاون مع الدكتور خالد المعمر حيث تم تقديم الاختراع لمكتب براءات الاختراع الأمريكي وذلك لعلاج مرضى إمالة الفك العلوي. الاستخدام الأول والأساسي لهذه الأداة هو من خلال الفحص السريري بحيث يمكن للطبيب تحديد درجة واتجاه الميل دون اللجوء إلى الفحوصات التي تجرى تحت إشراف الأشعة السينية.

Twitter Share Howish

للطبيبة السعودية حصة الهويش حساب على منصة تويتر لكن هذا الحساب غير موثق بالعلامة الزرقاء وليس لديها عدد كبير جدا من المتابعين كما هو معتاد بالنسبة للشخصيات العامة وحسابها. يمكن زيارتها مباشرة “” الجدير بالذكر أن آخر تغريداتها كانت مرتبطة بما حصدته من المركز الثالث في كأس العالم للاختراعات والبحث العلمي، حيث غردت

من هي حصة الهويش السيرة الذاتية ، تعتبر حصة الهويش من أطباء الأسنان المختصين في عملية التقويم للأسنان داخل المملكة العربية السعودية ، حيث عرفت بأن لها العديد من الانجازات العلمية الأكاديمة والمهنية ، وتعرفنا على براءة اختراع حصة الحويش في مستشفى الأسنان .