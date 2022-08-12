من هي حنين القصير السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنان حنين القصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويرجع ذلك الى القاعدة الجمهيرية الكبيرة التي تتابعها مما دقع الكثير البحث حول حنين القصير السيرة الذاتية ، وتعد حنين القصير فنانة شابة ترجع الى الأصل السعودي ، وهي من أبرز الشخصيات المشهورة في الخليج العربي كونها وصلة عدد المتابعين والمعجبين الى الملايين ، وهذا نتيجة صوت حنين الحلو المقرب من قلوب الجمهو ، تابعوا معنا .

من هي حنين القصير – ويكيبيديا

حنين القصير فنانة شابة من أصل سوري وجنسية اخترقت المجال الفني منذ بضع سنوات ولم تتجاوز ثمانية أعوام، ورغم قصرها تمكنت من امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة حيث تجاوز عدد معجبيها الملايين، بسبب صوت حنين الحلو، ووجود طاغية، والقدرة على جذب المشاهدين بأعمال فنية غنائية مثل أغنية “ما ملاط” وأغنية “قلب وش اللي إيلا”، و الجدير بالذكر أن حنين تنتمي إلى عائلة فنية كبيرة جدًا، حيث أن الفنان فهمي القيصر هو شقيقها، وهالة القيصر أيضًا.

سيرة حنين قيصر

أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة حنين القيصر تتمثل في النقاط التالية

الاسم العربي حنين القيصر.

الاسم الانكليزي حنين القيصر.

المسمى الوظيفي حنين القيصر.

الميلاد 2 يناير 1992 م.

محل الميلاد مدينة سورية.

العمر حوالي 30 سنة.

الجنسية سوريا.

الهوية السورية.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى غير معروف.

اللهجة سوري.

المهنة مغني فنان.

كم عمر حنين القيصر

تبلغ الفنانة حنين القيصر قرابة الثلاثين من عمرها، حيث ولدت في 2 كانون الثاني (يناير) 1992 م في إحدى مدن الدولة السورية. يشار إلى أن الظهور الأول لحنين القيصر كان من خلال انضمامها إلى برنامج الغناء العربي واكتشاف المواهب، ذا فويس.

أهم أعمال حنين القصير

تتمثل أهم أعمال الفنانة السورية حنين القيصر في الأسطر التالية

ستعيد الحلم (2016).

لبك، زعيم أمتي (2016).

ما بالملل (2016).

لوف رباني (2017).

الخطأ (2017).

قلبك وماذا هو آخر (2017).

ميكس كارافان – يا رحاتي النفسي (2022).

سويت أوه ماي (2022).

ويتني (2022).

متأخر جدا (2022).

الله معك (2022).

ينمو كل عام مع محمد الترك (2022).

انستغرام حنين قصير

تنشط الفنانة حنين القيصر بشكل كبير عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث يتابعها أكثر من 75 ألف متابع من جميع أنحاء الدول العربية، رغم أن حسابها لم يتم توثيقه بالعلامة الزرقاء حتى الآن، ويمكن الوصول مباشرة إلى هذا الحساب لمتابعة حنين “”.

تغرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي حنين القصير السيرة الذاتية ، وتحدثنا حول أهم الأعمال الفنية. للفنانة حنين القيصر وكم يبلغ عمرها، بالإضافة إلى حسابها الرسمي على منصة إنستجرام.