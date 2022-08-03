من هي خطيبة ساهر منذر السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي خطيبة ساهر منذر السيرة الذاتية ، حيث أثار الهام الجميع ويعتقد أنه مخالف للدين والأخلاق والعادات والتقاليد القديمة ، جاءت تلك التسائلات نتيجة رغبة العديد من الأفراد الى التحول ، تابعوا معنا .

من هو ساهر منذر على ويكيبيديا

ساهر منذر ناشط اجتماعي سوري ويوتيوب. ولد في مدينة الجولان السورية في 24 تموز 2002 ويبلغ من العمر 20 عامًا. اشتهر ساهر منذر منذ أن قرر أن يصبح أنثى بعد سن البلوغ، مما تسبب في ارتباك حوله بين أتباعه، وفي الوقت نفسه أدى هذا القرار إلى زيادة عدد متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربي لمعرفة كيف. كان ذكرًا وأصبح أنثى بعد أن خضع لعملية التحول. وميوله إلى الطرف الآخر مما دفعه لاتخاذ قرار التحول إلى أنثى.

سيرة ساهر منذر

تمثلت سيرة الناشط الاجتماعي ساهر منذر بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ساهر منذر.

تاريخ الميلاد 24 يوليو 2002 م.

مكان الميلاد الجولان السوري المحتل.

محل الإقامة الحالي يعيش في مدينة حيفا بفلسطين المحتلة.

العمر الحالي 20 سنة.

الجنسية سوري الجنسية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المهنة ناشطة اجتماعية، YouTuber.

سبب الشهرة التحول من ذكر إلى أنثى.

سنوات النشاط منذ 2022 – حتى الآن.

اللغة الأم العربية.

من هي خطيبة ساهر منذر – ويكيبيديا

الناشط الاجتماعي ساهر منذر غير متزوج وغير مخطوب، لكن هذا الخبر انتشر بعد أن نشر مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب، وهو يرتدي فستان عروس، ويقوم بجولة في مراكز التسوق المختلفة في حيفا من أجل تجربة شعور الفتاة عند الزواج، كما ذكر. أن يقوم بعمل مقلب خلال جولته في حيفا. أثار هذا الفيديو، بعنوان البحث عن عريس، جدلًا واسعًا حول السلوك الغريب والشاذ لهذا الشاب، وحول المحتوى غير المألوف في مجتمعنا العربي الإسلامي الذي يحافظ على عاداتنا وتقاليدنا.

ساهر منذر إنستغرام

يمتلك الناشط الاجتماعي ساهر منذر حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، يشارك من خلاله معظم أنشطته كناشط اجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة صوره المختلفة في الأزياء النسائية، حيث يأخذ جلسات تصوير في أماكن مختلفة في حيفا، و يتابعه أكثر من 644 ألف متابع من مختلف أنحاء الوطن العربي، ويمكن متابعته مباشرة من خلال حسابه الوحيد الموثق على انستجرام.

قناة ساهر منذر على اليوتيوب

أسس الناشط الاجتماعي ساهر منذر قناته على يوتيوب منذ 2022، وبدأ في تقديم محتواه الذي يتضمن أنشطته المختلفة بعد تحوله إلى أنثى. من ٣٢٠،٠٠٠ متابع من جميع انحاء الوطن العربي يمكنك الاشتراك في قناة ساهر الوحيدة والموثقة على اليوتيوب مباشرة “”.

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