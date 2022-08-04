من هي خيرية زوجة معتز السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق من هي خيرية زوجة معتز السيرة الذاتية ، وتعتبر خيرية هي إحدى الشخصيات التي حازت الهام الجميع في دورها داخل مسلسل باب الحارة والذي استهدف عددًا من العادات الشامية التقليدية من ضمن التسائلات التي حالت لتلك المسلسل حول الممثلات التي أدت دور خيرية زوجة العقيد معتز ، تابعوا معنا .

من هو معتز باب الحارة

لعب دور العقيد معتز في مسلسل باب الحارة والفنان “وائل شرف” الممثل والمخرج السوري. يذكر أن وائل شرف نشأ في أسرة فنية، والده الممثل السوري صبحي الرفاعي، ودون معرفة الجمهور بهوية وائل شرف وعائلته الفنية، تألق نجمه، ولا يزال وائل شرف يشارك في الدراما السورية المتوافقة مع موهبته.

من هي صدقة ويكيبيديا زوجة معتز

تغيرت شخصية زوجة معتز الخيرية على مدار تسعة أجزاء من المسلسل السوري “باب الحارة”. قامت ثلاث ممثلات بدور خيري، أولهن ديما قندلفت التي شاركت في الجزئين الأول والثاني، ثم إمارات رزق، ولعبت الدور في الأجزاء الثالث والرابع والخامس من المسلسل. ولعبت عهد ديب دورًا خيريًا في الأجزاء السادس والسابع والثامن، وفيما يلي تفصيل لكل ممثلة قامت بدور خيري

ديما قندلفت ويكيبيديا

ديما قندلفت ممثلة ومغنية سورية. ولدت ديما في العاصمة السورية دمشق لأب سوري وأم لبنانية، في 3 كانون الثاني (يناير) 1979 م، وتبلغ من العمر حوالي 43 عامًا. عن التمثيل، كان ذلك بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2001.

الإمارات رزق ويكيبيديا

إمارات رزق واسمها الحقيقي إمارات السعدي، ولدت في مدينة درعا في سوريا في 16 أيلول 1985، وتبلغ من العمر حوالي 37 عامًا. في مسلسل “حاجز الصمت” نجحت إمارات في لفت انتباه الجمهور إلى موهبتها الرائعة، حيث لعبت أدوارًا مختلفة.

عصر ويكيبيديا العميقة

عاهد ديب ممثلة من أصل سوري. بدأت عهد ديب نشاطها الفني من خلال أدوار صغيرة، لكنها ابتعدت عن الأدوار التقليدية في البيئة الشامية. تألقت عهد ديب في الأجزاء السادس والسابع والثامن من مسلسل باب الحارة. منذ يناير 1977، تبلغ من العمر 45 عامًا.

زوجة معتز الثانية في باب الحارة

معتز تزوج في مسلسل باب الحارة من الممثلة كندا حنا التي كانت تعرف بسارة اليهودي، ورغم الدور المثير للجدل لكندا حنا في هذا الجزء إلا أنها قدمت أداء جيداً، وكندا حنا ممثلة سورية من السادس والعشرين من الشهر الجاري. ديسمبر 1984 م دخلت كندا المجال الفني عام 2004، أثناء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية بكندا، لعبت حنا أدوارًا متنوعة ومتنوعة، واليوم تعتبر من الممثلين من الدرجة الأولى في الدراما السورية.

كم عمر جمعية باب الحارة الخيرية

لم يذكر في أحداث المسلسل العمر الحقيقي لخيرية، لكن طبيعة المسلسل في البيئة الشامية تدل على أنها لم تتجاوز سن العشرين، ويعتبر دور الصدقة من الأدوار المهمة، لكن تغيير الممثلات اللواتي يؤدين الدور أدى إلى استياء الجمهور، خاصة بعد أن اعتاد على البطلة التي تجسده، الجدير بالذكر أن مسلسل باب الحارة من أنجح الأعمال السورية، حيث أنه اكتسبت مستويات عالية من المشاهدة على مدار السنوات العشر الماضية.

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