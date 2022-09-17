من هي دارين بصاص ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعتبر الناشطة الاجتماعية المشهورة والبارزة دارين بصاص من ابرز الشخصيات السعودية التي تقدم الكثير من الانشطة المميزة والمتعلقة بمجال الأزياء ومستحضرات التجميل عبر منصات السزشيال ميديا وبالتالي فان دارين بصاص من أصول لبنانية ولكنها تقيم حاليا في المملكة العربية السعودية ومتزوج من شخصية هامة ولبنانية ولكنها لم تصرح أي معلومة حول حياتها الخاصة.

دارين بصاص ويكيبيديا

دارين بصاص صانع محتوى وناشط اجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعمل أحيانًا في المجال الإعلامي في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن دارين بصاص تحب الموضة والأزياء أيضًا، وتعد من أبرز الأنشطة المهتمة بهذا المجال، والسبب من وراء شهرتها كما صرحت هو مقاطع الفيديو التي قدمتها لها وهي تحمل عدة نصائح تتعلق بالموضة، ومن خلال البحث تبين أن دارين بصاص من أصل لبناني وجنسية، رغم أنها تعيش في المملكة العربية السعودية، حيث ولدت في إحدى مدن لبنان عام 1996، وترعرعت هناك حتى أنهت دراستها الجامعية، ثم هاجرت إلى المملكة العربية السعودية واتخذتها مقراً لبداية حياتها العملية. .

سيرة دارين بصاص الذاتية

يمكن العثور على أهم المعلومات المتعلقة بـ دارين بصاص من خلال النقاط التالية

الاسم دارين بصاص .

الاسم المستعار دارين بصاص.

الميلاد 25/3/1996 م.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

الإقامة جدة، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي، ألماني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوج غير معروف

المهنة ناشط إعلامي / عارضة أزياء.

اللغة اللهجة العربية السعودية.

اللغة الثانية الإنجليزية.

سنوات النشاط من 2022.

زوج دارين بصاص ويكيبيديا

زوج دارين بصاص، عارضة الأزياء ومبدع المحتوى اللبناني، مجهول الهوية، منذ أن ارتبطت به عام 2022 م، وتخفي كل ما يتعلق به على وجه التحديد صوره الشخصية، كما تكهن الكثيرون حول جنسية زوجها، قال البعض لبناني وآخرون قالوا السعودية التي تسببت في انتشار إشاعة زواج دارين بصاص من وزير الثقافة السعودي، والتزمت دارين الصمت ولم تنف أو تؤكد ذلك.

عمر دارين بصاص

تبلغ ناشطة المحتوى والناشطة الاجتماعية دارين بصاص 26 عامًا تقريبًا، إذ ولدت عام 1996 م في دولة لبنان. نحو الشهرة من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً منصة Snapchat.

إنستغرام دارين بصاص الرسمي

تمتلك دارين بصاص عدة حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أشهر حساباتها حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، حيث لديها أكثر من 200 ألف متابع، ويمكن زيارة حساب دارين بصاص مباشرة “من هنا“.

دارين بصاص من الشخصيات المشهورة والبارزة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم محتوى يتعلق بالموضة والأزياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالغة من العمر حوالي 26 سنة وحقق شهرة ونجاح واسع للغاية عبر منصات السوشيال ميديا وبالأخص سناب شات وتزوجت عام 2022 من شخصية لامعة لبنانية ولكن دارين بصاص لم تصرح معلومات تتعلق بزوجها وعائلتها.