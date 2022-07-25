من هي دانه العتيبي السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الشابة السعودية دانه العتيبي والتي استفزت الجميع في الشوارع السعودية ، وذلك بعد ظهورها في الفيديوهات غير أخلاقية متجاوزة للآداب العامة وهي من الشخصيات التي شاع ذكر إسمها في الاوقات الاخيرة نتيجة اعلانها الى الشذوذ الجنسي ، ولكن خبر قتلها جاء كصاعقة لكل متابعيها، فمن هي دانة العتيبي، تابعوا معنا .

من هي دانة العتيبي – ويكيبيديا

دانا العتيبي هي منشئ محتوى على YouTube ومنشئ محتوى سعودي. ولدت دانا في الولايات المتحدة الأمريكية لأب سعودي وأم أمريكية، ونشأت هناك، لكن والدها قرر العودة إلى السعودية للإقامة مع والدتها في أمريكا. يقدم العتيبي محتوى مخالفًا للعادات والتقاليد العامة في المملكة العربية السعودية، ويتبنى أسلوبًا غربيًا منفتحًا على العالم، والجدير بالذكر أن الأخيرة اعتقلت في دبي أثناء زيارتها لها، لكنها عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد أنها تحمل الجنسية الأمريكية.

سيرة دانة العتيبي

بعد انتشار خبر وفاة دانة العتيبي، بدأ السؤال يدور حول معلوماتها الشخصية، ونلخصها في النقاط التالية

الاسم دانا غازي رباح العتيبي.

الاسم الانكليزي دانا العتيبي.

اسم الأم ناتاليا سيسبيديس.

الاسم المستعار دانة العتيبي.

مكان الميلاد هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية.

سنة الميلاد 1995 م.

محل الإقامة هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية سعودي الجنسية الأمريكية.

العرق عربي.

الدين حمل الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية والإنجليزية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

المهنة ناشط وصانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

سنوات من النشاط بدأت بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن.

كم عمر دانة العتيبي

تبلغ دانة العتيبي من العمر 27 عامًا تقريبًا. ولدت عام 1995 م. ولدت العتيبي في أمريكا واستقرت هناك طوال حياتها. لم تزر السعودية قط. وقالت العتيبي في مقطع فيديو على موقع يوتيوب إنها لا تريد الذهاب إلى المملكة عندما قرر والدها الاستقرار هناك. وانها تعودت على الحياة في الولايات المتحدة الامريكية التي تختلف في اسلوبها عن العرب.

من هو زوج دانة العتيبي

زوج دانة العتيبي مجهول، لكنه من الجنسية الأمريكية، وكان العتيبي مرتبطًا بزوجها الأمريكي منذ حوالي ثلاث سنوات، كما يظهر معها في مقاطع الفيديو التمثيلية، لكن علاقتهما كانت متوترة مؤخرًا، بحسب شهادة الشرطة الأمريكية. تقدم زوجها بطلب للطلاق منذ نوفمبر / تشرين الثاني الجدير بالذكر أن زوج العتيبي يعمل في الجيش الأمريكي، وقد قتلها على طريق هاواي وهي حامل في شهرها الثالث.

تفاصيل مقتل دانة العتيبي في أمريكا

تعرضت السيدة دانا العتيبي للطعن من قبل زوجها بسبب مشاجرة بين الزوجين على الطريق السريع في هاواي، وشوهدت السيدة دانا العتيبي وهي تطعن زوجته في السيارة وهرب تاركًا إياها تغرق في دمائها. طاردت شرطة هونولولو المشتبه به في الغابة المجاورة للطريق، لكنه طعن مرة واحدة بالأداة نفسها المستخدمة في الجريمة، وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به، لكن دانا العتيبي نقلت إلى المستشفى، و ماتت أثناء العلاج.

دانة العتيبي تويتر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة مقتل دانة العتيبي عبر تفعيل هاشتاغ خاص باسمها على تويتر. هذه المرأة استهزأت بالعادات السعودية ومن القرآن الكريم، ويمكن الوصول إلى الهاشتاغ باسم دانة العتيبي بالضغط على رابط “”.

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