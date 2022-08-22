من هي ديبورا سيكو ويكيبيديا ، اثار إلهام العديد من الأشخاص داخل الوسط الفني حول العالم بالتعرف على المعلومات التي تتعلق بحياة الممثلة التي عرفت بتواجدها بين جمهورها منذ حياتها الطفولية وهي الممثلة البرازيلية الشاملة ديبورا سيكو ، والتي عاشت مع الجمهور منذ سنة العاشرة ، وهي من الشخصيات المهتمة بالجانب المسرحي والأفلام القصيرة ، تابعوا معنا للتعرف على من هي ديبورا سيكو .

من هي ديبورا سيكو – ويكيبيديا

ديبورا سيكو ممثلة ومنتجة ومؤلفة برازيلية. ولدت ديبورا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ونشأت في عائلة بسيطة. حققت ديبورا حلمها بالتمثيل في سن مبكرة حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة في سن العاشرة، حيث أصبحت مهتمة في البداية بالجانب المسرحي والأفلام القصيرة، وتم ترشيح ديبورا لجائزة أفضل ممثلة في فترات حياتها، و نجحت في الدراما من خلال الكتابة والإخراج في أوائل التسعينيات، وقدمت Seiko أعمالًا متنوعة وأدوارًا مختلفة، ولا تزال تتلقى عروضًا فنية حتى الآن.

سيرة ديبورا سيكو

في ضوء المعلومات المذكورة أعلاه حول ديبورا، نلخص بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي ديبوراه فيالهو سيكو.

الاسم الانكليزي ديبوراه فيالهو سيكو مورا.

اسم الأب ريكاردو سيكو.

اسم الأم سيلفيا فلاهو.

تاريخ الميلاد ولدت في 26 نوفمبر 1979 م.

مكان الميلاد ريو دي جانيرو، البرازيل.

محل الإقامة ريو دي جانيرو، البرازيل.

الجنسية برازيلية.

الأصل من أصل إيطالي.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج هوغو مورا.

عدد الاطفال بنت واحدة.

المهنة ممثلة ومخرجة ومؤلفة.

الارتفاع ١٦٤ سم.

لون العين بني غامق.

لون الشعر مصبوغ.

الدين مسيحي.

سنوات من النشاط بدأت العمل في المجال التقني منذ عام 1989 م وحتى الآن.

كم عمر ديبورا سيكو

تبلغ الممثلة ديبورا سيكو حوالي 43 عامًا. ولدت في السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1979 م، وديبورا زوجها يكبرها بحوالي عشرين سنة، حيث وُلد هوجو مورا في يناير 1998 م، ويقدر العمر الفني لديبورا بحوالي ثلاثين سنة وهي تعمل في هذا المجال منذ نهاية الثمانينيات.

من هو زوج ديبورا سيكو

زوج ديبورا سيكو الحالي هو لاعب كرة القدم البرازيلي هوغو مورا، وكان سيكو مرتبطًا به في عام 2015 بعد سلسلة من العلاقات الفاشلة، حيث كانت مطلع التسعينيات على علاقة بـ “دانيال ديل سارتو”، لكنهما انفصلا مبكرًا ليرتبطوا ” مارسيلو فيستيني، لكن علاقتهما انتهت قبل أن تبدأ، وفي عام 2001 أعلنت ديبورا طلاقها من “روجيرو جوميز”، كما واعدت لاعب كرة القدم “روجر فلوريس” وتزوجته عام 2009 م وانفصلا بعد حوالي أربع سنوات، وأخيراً استقرت مع زوجها الحالي الذي تزوجته في ديسمبر 2015.

ابنة ديبورا سيكو

ديبورا سيكو لديها ابنة واحدة من زوجها الأخير، هوغو مورا، تسمى “ماريا فلور”. كانت ديبورا قد صرحت مؤخرًا أن طفلتها الوحيدة ماريا حققت حلم الأمومة الذي كانت تحلم به، حيث سعت إلى الإنجاب بسرعة كبيرة، ووصفت علاقتها القوية بطفلتها والتي تظهر من صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.، وابنة سيكو، ماريا، تبلغ من العمر ست سنوات تقريبًا.

حساب Instagram الخاص بـ Deborah Secco

تعتبر ديبورا سيكو واحدة من أشهر الممثلات في المجتمع الدولي، حيث يبلغ عدد متابعيها حوالي أربعة وعشرين مليون متابع. من خلال حسابها، تقدم ديبورا جزءًا من حياتها اليومية، ورحلات عملها، حيث تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلها وزوجها، ويمكن الوصول إلى حساب ديبورا سيكو على Instagram. لمعرفة المزيد عن آخر الأخبار والمنشورات والأخبار في عالم السينما والفن، انقر مباشرة على الرابط “”.

من هي ديبورا سيكو ويكيبيديا ، تعد هي الفنانة صاحبة الجنسية البرازيلية والتي دخلت الى عالم الفن والتمثيل من السنوات الأولى من حياتها ، وتبلغ من العمر ديبورا سيكو قرابة 30 عام ، وتعرفنا على حساب Instagram الخاص بـ Deborah Secco .