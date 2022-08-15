من هي ديما صادق السيرة الذاتية ، لقد اثار الهام العديد من الأشخاص والمتابعين للاعلامية والصحفية ديما صادق ، حول التعرف على الضجة الاعلامية التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية حول حملة التحريض الشرسة والتي تهاجمها بشكل علني ، وجاء ذلك نتيجة تعليقها على قضية الاعتداء على الكاتب الهندي سلمان رشدي ، بعد أن نشرت صورة عبر حسابها عن الخميني ، وهو مؤسس الحرس الثوري الإيراني والقائد السابق سليماني ، يعلق عليه بـ “آيات شيطانية”، تابعوا معنا .

من هي ديما صادق – ويكيبيديا

ديما صادق صحفية لبنانية تبلغ من العمر 42 عامًا. ولدت في بلدة الخيام في 28 فبراير 1980 م. حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القديس يوسف. بعد التخرج، تم تعيينها كمساعدة محرر. في عام 2007 ظهرت كمقدمة تلفزيونية على قناة “O TV” منذ نشأتها، ثم انتقلت إلى مجموعة LBC، حيث قدمت عدة برامج مختلفة أشهرها كان برنامج “Lewin Waslin” الذي تسبب في حدوث ضجة كبيرة. ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، واستقال نتيجة لذلك. قدمت مؤخرا برنامج “هاكي صادق” على قناة MTV.

سيرة ديما صادق

يعتبر صادق من أبرز الشخصيات الإعلامية اللبنانية، اقتصر نشاطه على العمل في المؤسسات الإعلامية في الدولة اللبنانية.

الاسم والنسبة ديما صادق – بالإنجليزية “ديما صادق”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد 28 فبراير 1980 م.

مكان الميلاد الخيام – جنوب لبنان.

العمر 42 سنة.

الإقامة الحالية الانتقال بين لبنان وكندا.

الجنسية الجنسية اللبنانية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال ثلاث بنات.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

التخصص العلمي علوم سياسية.

ألما الأم جامعة القديس يوسف.

اللغة الأم العربية – لكن اللبنانية.

المهنة الإعلام.

سنوات العمل بدأت بالظهور على شاشة التلفزيون عام 2007 م – حتى الآن.

د. احمد الحاج زوج ديما صادق

زوج ديما صادق ، أحمد الحاج، طبيب ورجل أعمال لبناني. يُقدر أنه في الخمسينيات من عمره، وهو المالك الرسمي لشركة طيران خاصة تعمل في لبنان تسمى شركة الكونغو. ارتبط ديما صادق منذ 14 عامًا تقريبًا ولديه ثلاث بنات بالترتيب (ياسمينة). – وارد المولودة في كندا – ومولودة لم يتم التعرف على اسمها بعد وهي تبلغ من العمر 4 أشهر)، ومن المعروف أن الحج يقيم معظم الوقت، متنقلاً بين كندا ولبنان.

ديما صادق على مواقع التواصل الاجتماعي

تعتبر ديما صادق من الشخصيات الإعلامية النشطة في العالم الافتراضي، وهي عدة حسابات على معظم مواقع التواصل، كان أبرزها ما يلي

ديما صادق إنستغرام

إنه حسابها الشخصي الأكثر نشاطًا، حيث يتابع ما يقرب من 400 ألف متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام، وهو مخصص لمشاركة اليوميات، الشخصية والمهنية، بأحدث الإطلالات التي تبرز جمالها ورشاقة، ويمكن تتبع منشوراته مباشرة.

ديما صادق فيسبوك

ديما صادق لها تفاعل ضئيل على فيسبوك، وعدد صديقاتها لا يتجاوز عتبة 3000 صديق، ويمكن زيارة الحساب والكشف عن محتواه بشكل مباشر.

ديما صادق تويتر

وهي أشهر حساباتها على الإطلاق، حيث يقترب عدد متابعيها من عتبة 800 ألف، وتشارك متابعيها نشاطها الإعلامي، الذي تقوم من خلاله بتغطية المشاهد السياسية في لبنان ودول الجوار، وهذا الخبر يمكن متابعة المحتوى من خلال زيارة Twitter Sadiq مباشرة.

من هي ديما صادق السيرة الذاتية ، تعتبر ديما صادق احدى الاعلاميات اللبنانية والتي تبلغ من العمر قرابة 42 عام ، وتعرفنا على أبرز أنشطة ديما صادق في حساباتها الرسمية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان برنامج “Lewin Waslin” الذي تسبب في حدوث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام .