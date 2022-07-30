من هي دينا الشربيني ويكيبيديا، تعتبر دينا الشربيني من احد الممثلات في جمهورية مصر العربية، والتي قدمت عدد كبير من الفن من خلال تقديمها المسلسلات والأفلام، حيث أنها كانت بداياتها في الااعة والتلفزيون وليس لها أي علاقة في الفن، وأصبح لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي استطاعت تحقيق الشهرة والنجاح من خلالهما، فلها وجه اعلامي بشوش ومحبب لدى متابعيها، ومن خلال مقالنا في موقع العرب اليوم سوف نتعرف على من هي دينا الشربيني ويكيبيديا، تابعونا.

من هي دينا الشربيني ويكيبيديا

تعتبر دينا الشربيني ممثلة ومذية مصرية، ولدت في جمهورية مصر العربية، في السابع عشر من شهر اذار من العام 1985 ميلادي، وبدأت في الاعمال الاذاعية في العام 2006 حيث أنها كانت تعمل كمذيعة في برنامج شبابيك، الذي تم عرضه على قناة دريم الأولى، ثم اتجهت بعدها الى التمثيل حيث أنها كانت تعمل في ورشة تمثيلية بإشراف المدربة مروة جبريل ثم توالت اعمالها المسرحية بعد ذلك اتجهت الى التمثيل وبدأت بتمثيل المسلسلات التي حققت النجاح من خلالها، في العام 2013 حققت للمرة الأولى النجاح من خلال فيلم الحفلة، وحتى الان لا والت تعمل في النشاط الفني.

السيرة الذاتية للفنانة دينا الشربيني

اتجهت الفنانة دينا الشربيني الى الفن بد ان كانت مذيعة، فهي من الوجوه البارزة إعلاميا والتي حققت شهرة كبيرة من خلالها، ولكنها اعتمدت على التمثيل أكثر من اعتمادها على الإذاعة وحققت النجاح من خلاله، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بها من الاتي:

الاسم الكامل: دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني.

تاريخ الميلاد: 17/ آذار/ 1985.

العمر: 37 عامًا (2022).

مكان الميلاد: مصر.

الديانة: مسلمة.

الدراسة: الإعلام.

الجامعة: 6 أكتوبر.

المهنة: ممثلة، ومذيعة.

سنوات النشاط: من 2011 حتى الآن.

الأعمال الفنية الخاصة بالفنانة دينا الشربيني

هناك العديد من الاعمال الفنية التي قدمتها الفنانة دينا الشربيني والتي من أبرزها الاتي:

المواطن x.

روبي.

حكايات بنات.

طرف ثالث.

موجة حارة.

زين.

أفراح القبة.

تحت الأرض.

عشم إبليس.

خلصانة بشياكة.

مليكة.

جراند أوتيل.

زي الشمس.

لعبة النسيان.

قصر النيل.

الزيارة.

بينما شاركت في العديد من الافلام التي من أهمها:

هيبتا.

كدبة كل يوم.

سمير أبو النيل.

جواب اعتقال.

بني آدم.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.

يوم 13.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن من هي دينا الشربيني ويكيبيديا، نتمنى أن ينال المقال على اعجابكم.