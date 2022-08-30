من هي راشيل الراسي ويكيبيديا ، قد تصدر محركات التواصل الاجتماعي حول الفنانة الأخت الصغرى لجورج الراسي ، والتي ظهرت خلال فيديو أثناء تشيع جنازة اخاها جورج ، والذي توفي أثر حادث سير أدى الى وفاته ، وهي من الفنانات اللبنانية وهي موهوبة عادت للظهور خلال الفترة الأخيرة ، مما دفع محبين جورج الراسي البحث عن اعمالها في عالم الفن، خاصة منذ ذلك الحين غابت عن وجهة نظرهم عدة سنوات دون أي إصدارات جديدة رغم موهبتها العظيمة ، تابعوا معنا .

من هي راشيل الراسي – ويكيبيديا

راشيل خليل الراسي مغنية من اصل لبناني. ولدت راحيل في قرية الشيخ طابا في لبنان لعائلة فنية. ظهرت شقيقتها الكبرى الفنانة نادين الراسي وشقيقها جورج الراسي لأول مرة عندما شاركت في برنامج Art Studio عام 2010 ميلادي، وأعجب الجمهور بصوتها لكنها اختفت من In. في تلك الفترة عادت العين لتغني أمام أختها ناردين بأغنية “كدا يا قلبي”. تعاقدت الراسي مع شركة “طرب العالمية”، وأطلقت مؤخرا أغنية “دلع دلع” بصوتها.

سيرة راشيل الراسي

تعتبر راشيل الراسي أقل أفراد عائلة الراسي على الساحة الفنية، لذلك نقدم المعلومات المتوفرة عنها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل راشيل خليل الراسي.

الاسم التقني راشيل الراسي.

الاسم الانكليزي راشيل راسي.

تاريخ الميلاد يقدر في الثمانينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد قرية سلامون النشم، لبنان.

الجنسية لبناني.

اسم الأب عازف العود خليل الراسي.

اسم الأم إلهام خوري.

الإخوة نادين الراسي، ساندرين الراسي، جورج الراسي.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

المهنة مطربة لبنانية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة اللبنانية والفرنسية.

سنوات من النشاط بدأت الراسي نشاطها الفني عام 2010 ومازالت مستمرة حتى الآن.

أشهر الأعمال أغنية دلة دلة.

اخوان راحيل الراسي

ولدت راشيل الراسي، الشقيقة الصغرى لعائلة الراسي الفنية. أشقاؤها الأكبر منهم شخصيات لبنانية بارزة في الوسط الفني

نادين الراسي تعمل كممثلة وعارضة أزياء.

جورج الراسي هو المطرب الذي توفي قبل أيام نتيجة حادث سير.

ساندرين الراسي تعمل مغنية.

الشقيق الاصغر مجهول الا انه بعيد عن الوسط الفني ويعمل في المجال الطبي.

ديانة راشيل

راشيل الراسي تعتنق المسيحية، فهي من أبناء الموسيقار الكبير خليل الراسي. هي الشقيقة الصغرى لعائلة الراسي الفنية.

راشيل الراسي انستغرام

راشيل الراسي ليس لها حساب على انستجرام، وهذه الفنانة الصاعدة كانت قد أنشأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها سرعان ما أغلقتها بعد أن تغيبت عن المشهد الفني، رغم مطالب الجمهور الكبيرة بعودتها للفن، خاصة وأن لديها صوت شجاع، وبعضهم غاب عن راشيل، خاصة أنها شاركت في أكبر برامج الغناء وتعاقدت مع كبار الفنانين.

من هي راشيل الراسي ويكيبيديا ، تعرفنا على أن راشيل الراسي هي أخت الفنان الراحل جورج الراسي الصغرى ، والتي تميزت بموهبتها في فن الغناء ، الا أنه تزايد البحث حولها نتيجة غيابها عن ساحات الفن رغم الموهبة التي تتميز بها ، كما تعرفنا على الديانة التي تعتنقها .