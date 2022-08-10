من هي رجاء حسين السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الترعف على الفنانة رجاء حسين ، حيث عرفت الفنانة رجاء حسين النجمة القديرة والأنيقة والمميزة ، التي قضت معظم حياتها وسط كل معالم الفن ، لم يمنعها شغلها في الوسط الفني من قيامها بدور الامومة ، فحافظت على أسرتها طيلة الـ 51 عامًا الماضية ، تابعوا معنا .

من هو رجاء حسين من ويكيبيديا

رجاء حسين ممثلة وفنانة مصرية الأصل والجنسية. تبلغ من العمر حوالي 85 عامًا. ولدت في 7 نوفمبر 1937 م في أحد أحياء محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية، وكانت بداية عمل رجاء حسين من خلال انضمامها لفرقة الريحاني عام 1958 م. حتى انتقلت للعمل الإذاعي داخل الإذاعة والتلفزيون في مصر، اشتهرت الفنانة رجاء حسين بكونها ممثلة في مسلسل إذاعي، وكانت بداية عملها الفني التلفزيوني من خلال تقديم الراحل يوسف شاهين لإحدى النجوم. الأدوار في الأعمال السينمائية.

سيرة رجاء الحسين

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة المصرية رجاء حسين في النقاط التالية

الاسم الحقيقي عائشة رجاء حسين زكي.

الإسم المستعار رجا حسين.

تاريخ الميلاد ولدت رجاء حسين في 1 فبراير 1937 م.

مكان الميلاد ولدت بمحافظة القليوبية بدولة مصر العربية.

العمر عمرها 85 سنة.

الجنسية مصري.

الديانة التوحيدية مسلم.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

اسم الزوج السابق سيف عبد الرحمن.

الأبناء من زوجها سيف عبد الرحمن ولداها كريم ودينا.

اللغة الأم العربية.

المهنة ممثلة

سنوات النشاط من 1954 إلى 2022.

من هو زوج رجاء حسين – ويكيبيديا

زوج الفنانة رجاء حسين، هو الممثل المصري سيف الدين عبد الرحمن، ويبلغ من العمر نحو 79 عامًا. ولد في السابع عشر من مارس عام 1942 م. درس سيف علوم التاريخ في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة، وعمل في البداية مع الفرقة القومية للفولكلور، ثم التحق بالعمل السينمائي للمخرج الشهير يوسف شاهين.

سبب طلاق رجاء الحسين

أعلنت الفنانة رجاء حسين طلاقها منذ عدة أشهر، وعندما سألها البعض عن السبب، ردت أنه بعد وفاة كبدها وابنها الوحيد العقيد كريم سيف الدين عبد الرحمن، لم يكن لديها. أي شيء تقيمه في منزل زوجها سيف، ولا تتحمل البقاء في المنزل، وأنها صاحبة القرار بشأن الانفصال.

حقيقة وفاة الفنانة رجاء حسين …

تم الإعلان رسمياً، صباح الثلاثاء 9 أغسطس / آب 2022، نبأ وفاة الفنانة رجاء حسين، عن عمر يناهز 85 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. .

سبب وفاة رجاء حسين

يعود سبب وفاة الفنانة رجاء حسين إلى معاناتها الطويلة من مرض الكبد، حيث تدهورت صحة الفنانة في الأيام القليلة الماضية حتى توفيت روحها بجانب ربها يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 م، في تبلغ من العمر 84 عامًا، ومن الجدير بالذكر أنه قبل وفاتها ببضعة أسابيع، أجريت لها جراحة المجازة المعدية.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول أحد الفنانات المصرية والتي حازت على جمهور وشهبية عالية من قبل الشعب المصري ،وهي الفنانة رجاء حسين السيرة الذاتية ، و من هو زوج رجاء حسين وسبب طلاقها منه ، وتعرفنا على أهم أعمالها الفنية.