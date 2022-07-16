من هي رغد وليد قايد المصباحي ويكيبيديا، انتشر اسم الطفلة رغد وليد قايد المصباحي على السوشيال ميديا، فهي تقوم بنشر محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها التي تظهر براءة الطفولة من خلالهم، ومن بعدها أصبحت تمتلك عدد كبير من المتابعين على منصة الانستقرام والسناب شات، وفي مقالنا لهذا اليوم سوف نتعرف على من هي رغد وليد قايد المصباحي ويكيبيديا، تابعونا.

من هي رغد وليد قايد المصباحي ويكيبيديا

ولدت الطفلة رغد وليد قايد المصباحي في العام 2021 ميلادي، وتبلغ الان التاسعة من عمرها، ولدت في المملكة العربية السعودية من أب يمني وام سعودية الأصل، فهي لها شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية، وتقوم بنشر الفيديوهات والصور الخاصة بها على منصة الانستقرام ومنصة السناب شات على السوشيال ميديا ولديها الاف المتابعين على هذه المنصة، ولها شهرة كبيرة هناك بسبب المحتوى الطفولي والمرح الذي تقوم بتقديمه ويظهر براعتها، وأيضا تقوم بنشر يومياتها على السناب شات والاستحرام والتكك توك، ووالد الطفلة رغد هو رجل الأعمال الريادي الناجح المعروف في المملكة وليد قايد المصباحي، والان بدأت رغد أيضا بعمل إعلانات من خلال تطبيق التيك توك وتم دعوتها لحضور افتتاح مول جديد في جدة وحضر لها الكثير من المتابعين لذي يعجبون كثيرا بالمحتوى الذي تقدمه رغد.

السيرة الذاتية للطفلة رغد وليد قايد المصباحي

يطلق على الطفلة رغد اسم رغد دايز على منصات التواصل الاجتماعي، ولها عدد كبير من المتابعين، ويبلغ الان عدد متابعيها على منصة الانستقرام حوالي المليون والنصف متابع ولمتابعة رغد دايز على منصة انستقرام من هنا “من هنا“، وايضا لديها عدد كبير من المتابعين على منصة السناب شات، وللتعرف على السيرة الذاتية لها من الاتي: