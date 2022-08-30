من هي رنا إبراهيم ويكيبيديا، بعد اعلان الامارات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، انقسم الناس ف الامارات الى قسمين، قسم منهم وقف ضد القرار الذي اتخذته الامارات في إعلانها التطبيع مع اليهود، فقسم منهم قد وقف مع قرار التطبيع والقسم الاخر كان ضد قرار التطبيع، وتعتبر رنا إبراهيم التي تعمل في قسم الشرطة النسائية في الامارات من القسم الذي عارض هذا القرار، فقدمت رنا إبراهيم استقالتها من الشرطة لتقف ضد تواطؤ الامارات مع الاحتلال الإسرائيلي.

من هي رنا إبراهيم ويكيبيديا

رنا إبراهيم هي احد النساء من مدينة الامارات التي تعمل في الشرطة الإماراتية، وقد كانت تعمل في القسم النسائي للشرطة وبعد قرار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قامت رنا إبراهيم بتقديم استقالتها من الشرطة، انتشر خبر استقالتها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمية لوقوفها ضد هذه القضية التي عملت عليها الامارات في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

رنا ابراهيم السيرة الذاتية

وعن السيرة الذاتية لرنا إبراهيم التي وقفت ضد تواطؤ الامارات مع الاحتلال الإسرائيلي، فاليكم بعض المعلومات عن رنا إبراهيم:

الاسم: رنا إبراهيم.

العمر الحالي: تبلغ من العمر 30 عامًا.

مكان الميلاد: الامارات

مكان الإقامة: الأمارات.

الجنسية: تحمل الجنسية الإماراتية.

الديانة: مسلم.

تفاصيل استقالة رنا ابراهيم

وعن تفاصيل استقالة رنا إبراهيم، فقد استقلت رنا إبراهيم التي تعمل في الشرطة الإماراتية بعد اعلان دوله الامارات التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع، فكانت رنا إبراهيم قد وقفت ضد هذا القرار واعترضت على هذا القرار بشدة لحبها لفلسطين والفلسطينيين وقامت رنا إبراهيم بتقديم قرار لوقفها من العمل واستقالتها الى الابد من منصبها في الشرطة الإماراتية.

تناقلت الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الرسمية خبر استقالة رنا إبراهيم التي تعمل في الشرطة الإماراتية، حيث كانت قد توقفت عن العمل لأنها رأت ان قرار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو قرار وقفي، وتبلغ رنا إبراهيم كاتبه من العمر 30 عاما وتعمل في الشرطة الإماراتية وهي حاصلة على شهاده البكالوريوس في اداره الاعمال، وتجيد العديد من اللغات من اللغة العربية والإنجليزية، وتقيم في دبي ومتزوجه ومنجبه عدد من الأطفال.