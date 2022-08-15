من هي روان ناصر السيرة الذاتية ، قد سعى الكثير من الأشخاص المتابعين للبرامج الاعلامية عبر قنوات الوطن العربي حول التعرف على أحد الشخصيات التي عرفت بشهرتها والبارزة في تقديم البرامج داخل الوطن العربي وهي روان ناصر ، حيث تعتبر من الشخصيات التي لها ظهور قوي في المجال الإعلامي ، لأنها عملت على تقديم العديد من البرامج التليفزيونية واستطاعت أن التوصل الى النجاح بشكل كبير في عملية صناعة المحتوى ولديها الآلاف من المتابعين ، تابعوا معنا .

من هي روان ناصر – ويكيبيديا

روان ناصر صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية سورية. ولدت في سوريا في التسعينيات من القرن الماضي، ومن المرجح أنها في العشرينات من عمرها، وانتقلت لاحقًا للعيش في الإمارات العربية المتحدة، ودرست الإعلام في الجامعة الأمريكية، أما بالنسبة لمسيرتها المهنية فهي عندما بدأت عملت مذيعة في قناة الشارقة، ثم عملت لاحقًا في العديد من القنوات، أشهرها قناة دبي، قناة الإخبارية السعودية، وقناة العقارية، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في المجال الإعلامي. . الفهيم والعديد من الشركات الأخرى.

سيرة روان ناصر

نقدم لكم هنا أهم المعلومات عن الإعلامية والناشطة الاجتماعية روان ناصر

الاسم العربي روان ناصر.

الاسم الانكليزي روان ناصر.

الميلاد غير معروف.

محل الميلاد مدينة سورية.

العمر في العشرينيات من عمرها.

الجنسية سوريا.

الجنسية سوري وإماراتي.

مكان الإقامة أنت مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

المؤهلات العلمية حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية في الإمارات.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

اللهجة سوري.

المهنة صانع وسائل الإعلام والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

سنوات النشاط منذ 2022 حتى الآن.

كم عمر روان ناصر

ولم تعلن الإعلامية روان ناصر مقدمًا عن عمرها، لكن يرجح أنها في العشرينيات من عمرها. جدير بالذكر أن روان ناصر تنحدر من عائلة سورية ولدت وترعرعت في سوريا، ولكن بعد الأحداث السورية انتقلت للعيش مع عائلتها في الإمارات وأقاموا هناك.

من هو زوج روان ناصر

لم تعرف الحالة الاجتماعية للمذيعة روان ناصر. ولا يُعرف ما إذا كانت متزوجة أم لا، لأنها لم تعلن ذلك مسبقًا، وهي متحفظة جدًا بشأن حياتها الخاصة، رغم الشهرة التي تتمتع بها، لكنها تفضل أن تكون على مسافة بينهما. بين معجبيها.

إنستغرام روان ناصر

روان ناصر من الشخصيات التي تتفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تركز نشاطها على وسائل الإعلام فقط، بل عملت أيضًا كصانع محتوى وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، مما جعلها تكسب آلاف المتابعين المتابعين. لها من جميع أنحاء الوطن العربي، وقد تتفاعل روان ناصر على منصة إنستجرام بشكل كبير جدًا، حيث تنشر دائمًا آخر أخبارها ومقتطفات من حياتها الشخصية على حسابها الرسمي، والوصول إلى الحساب الرسمي للإعلامية روان. ناصر، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

من هي روان ناصر السيرة الذاتية روان ناصر صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية سورية. عملت لاحقًا في العديد من القنوات، أشهرها قناة دبي، قناة الإخبارية السعودية، وقناة العقارية، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في المجال الإعلامي ، وتعرفنا على حساب الإنستغرام روان ناصر .