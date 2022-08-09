من هي ريم الرياحي السيرة الذاتية ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التعرف على ريم الرياحي السيرة الذاتية ، وهي الممثلة التونسية وترجع الى الأصول التونسية لكنها تحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية ، رسمت مسيرتها الفنية في سن مبكرة ، علي الباب كمذيعة روضة استطاعت من خلالها إبراز موهبتها مما دفع بها الى المشاركة بالعديد من الأعمال التمثيلية ، تابعوا معنا .

من هي ريم الرياحي – ويكيبيديا

ريم الرياحي ممثلة تونسية، متزوجة من المخرجة مديح العيد، وتقيم معه في فرنسا. ولدت في السابع عشر من فبراير عام 1977، وهي تبلغ من العمر 45 عامًا. بدأت ريم مشوارها الفني في سن الثامنة عشرة، في برنامج فوازير الذي قدمته للمخرج صلاح الدين السعيد، كما شاركت في مسلسل الخطاب على ألبا في موسمه الثاني والذي عرض خلال عام 1997 م.، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة وجائزة نجمة رمضان 2014 من استطلاع راديو Mosaique FM.

سيرة ريم الرياحي

تتضمن سيرة الفنانة التونسية ريم الرياحي المعلومات التالية

الاسم الكامل ريم الرياحي.

الاسم الانكليزي ريم الرياحي.

تاريخ الميلاد السابع عشر من فبراير 1977 م.

العمر 45 سنة.

مكان الميلاد تونس.

مكان الاقامة فرنسا.

المهنة ممثلة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج مدح العيد.

الجوائز جائزة أفضل ممثلة لعام 2014، وجائزة النجمة الرمضانية في استطلاع Mosaique FM.

ومن أبرز أعمال ريم الرياحي

شاركت ريم الرياحي في العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام، على النحو التالي

حكم الأيام.

الرسالة على الباب.

مكلفة.

اضحك على العالم في موسمه الثاني.

المال والآمال.

قمرة سيدي المحروس.

الحياة والأمان.

نوريا للطيران.

نجوم الليل.

النوبة.

نبات الكبر.

من الافلام

حفل زفاف القمر خلال عام 1998 م.

من هو مدح العيد زوج الرياحي – ويكيبيديا

مديح عيد هو زوج الفنانة ريم الرياحي. إنه مخرج تونسي مشهور. ولد عام 1974 ويبلغ من العمر 48 عاما. درس في تونس في مجال السينما، وعمل في العديد من الأفلام الفرنسية والتونسية كمساعد مخرج، وحصل على جائزة أفضل مخرج عن مسلسله (ناعورة الهواء)، حيث حقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا في عالم الدراما. وحاز مسلسله على لقب أفضل مسلسل عربي.

ريم الرياحي انستغرام

تمتلك ريم الرياحي العديد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك حسابها على Instagram، والذي يتابعه أكثر من 42000 متابع. يمكنكم تصفح صورها الخاصة ومشاهدة الفيديوهات التي تنشرها على صفحتها الرسمية من خلال الرابط المباشر التالي “”

وفي الختام سردنا لكم عبر السطور السابقة من هي ريم الرياحي السيرة الذاتية ، والتي تعد من أبرز الممثلات في الكويت والتي وصلت الى ذلك بعد تميزها وشهرتها أثناء عملها في المجال الاعلامي ، وأبرز أعمالها الفنية، ومن هو زوجها، بالإضافة إلى حسابها على انستغرام.