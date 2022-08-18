من هي ريم الرياحي ويكيبيديا واسباب القبض عليها، تعتبر ريم الرياحي من أحد الاشخاص الذين كانوا محط انظار الصحافة والاعلام في اليومين الماضيين، وشغلت اهتمام الاحرين للكشف عن سبب القبض عليهان ومن خلا مقالنا التالي سو فنتحدث عن من هي ريم الرياحي ويكيبيديا واسباب القبض عليها،

من هي ريم الرياحي ويكيبيديا

إن ريم الرياحي هي ممثلة تونسية الأصل والجنسية، ولدت في تونس بالسابع عشر من فبراير عام 1977، وكان قد بدأت مشوارها الفني وهي بعمر الثامنة عشر حينما شاركت في برامج الفوازير، وبعد ذلك قام المخرج الشهير صلاح الدين الصيد بتقديمها في مسلسل الخطاب على الباب الجزء الثاني عام 1997 لتتوالى بعدها أعمالها الفنية، وقد يعتبر مسلسلها ناعورة الهواء هو أفضل الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية كما يعتبر من ضمن المسلسلات العربية التي حصلت على أفضل الجوائز.

ريم الرياحي السيرة الذاتية

وفي سياق الحديث عن الممثلة التونسية ريم الرياحي، نقدم لكم أبرز المعلومات عنها:

الاسم الكامل: ريم الرياحي.

مكان الولادة: تونس.

تاريخ الميلاد: ولدت في تاريخ 17 فبراير عام 1977 ميلادي.

العمر: تبلغ من العمر 45 عاماً.

محل الإقامة: في دولة فرنسا.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: مديح بالعيد.

الأبناء: غير معروف.

الديانة: تعتنق الديانة الإسلامية.

اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغات الأخرى: اللغة الفرنسية، واللهجة التونسية.

التعليم: غير معروف.

المهنة: ممثلة.

سنوات النشاط: منذ عام 1997 حتى الآن.

من هي ريم الرياحي ويكيبيديا واسباب القبض عليها

تعود أسباب القبض على الممثلة التونسية ريم الرياحي هو ضبطها مع عشيقها في بيت زوجها من قبل السلطات التونسية، وكان قد انتشر الخبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم تأكيده من قبل أي جهة رسمية، ولكن لم يتم نفيه أيضًا، ويُقال إن الممثلة ريم الرياحي قامت بخيانة زوجها مؤخراً، وقد قام زوجها بإعداد كمين لها، ثم استدعى الشرطة حتى يتم ضبطها وفضحها، وبرغم عدم تأكيد الخبر إلى أن جميع المعلومات التي تم الوصول إليها تؤكد أن الممثلة ريم الرياحي هي التي تم القبض عليها بتهمة الزنا.