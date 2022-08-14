من هي ريم الرياحي Rim riahi التي إتهمها زوجها بالزنا ،تعتبر من أبرز النجوم في دولة تونس في السنوات الاخيرة وذلك لما تمتلكه من سيرة ذاتية بارزة ومليئة بالإنجازات والنجاحات ،وتسبب الخبر الأخير الذي يفيد تهمها بالخيانة والذي تحدث عنه زوجها مما تسائل كثير من نشطاء السوشيال ميديا للبحث عن تفاصيل القضية وردود الفنانة حول مقطع الفيديو المسرب مؤخراً.

ريم الرياحي ويكيبيديا

تعد النجمة والممثلة التونسية ريم الرياحي من أبرز الوجوه الشابة التي قدمتها دولة تونس في مجال التمثيل والفن ،كما أنها من مواليد ال17 من شهر فبراير لعام 1977م أي أنها تبلغ من العمر حالياً 45 سنة وبدأت طريقها في التمثيل منذ أن كانت في سن مبكر في ال18 سنة وتحمل جنسية بلادها تونس وقدمت الكثير من الأفلام والمسلسلات التي لاقت نجاح سريع من قبل الجمهور العربي.

من هي ريم الرياحي Rim riahi التي إتهمها زوجها بالزنا؟

يتسائل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير عن ريم الرياحي التي إتهمها زوجها بالزنا في الايام الماضية وطبيعة التهمة وكافة التفاصيل حول القصة ،الجدير بالذكر أن السلطات التونسية ألقت القبض عليها مع عشيقها بفراش زفافهما وأن زوجها يعمل مخرج ومقيم في فرنسا ويدعى ماشي حبيرد ،كما لم تنكر الفنانة ريم الرياحي الخبر بعد انتشاره بشكل كبير في تونس.

اعتقال ريم الرياحي وعشيقها

ذكرت الكثير من الصحف والقنوات الإعلامية التونسية عن إلقاء القبض على الفنانة ريم الرياحي وعشيقها في بيتها الخاص بتهمة الزنا والمخدرات ،كما سبق وأن تقدم زوجها المخرج السينمائي بشكوى ضد زوجته مدعياً أنه ينتقل بشكل مستمر من تونس الى فرنسا ولديه كثير من كاميرات المراقبة في شقته ،الأمر الذي دفعه للبلاغ عن زوجته فور وقوع التهمة وحضور السلطات التونسية الى مكان الحادث.

من هي ريم الرياحي Rim riahi التي إتهمها زوجها بالزنا كما لاقت الفنانة نقد وتفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين عن تهمة الزنا والمخدرات وبعد انتشار الفيديو بشكل سريع على برامج التواصل الاجتماعي وبانتظار قرارات السلطات التونسية وتوضيح للقضية.