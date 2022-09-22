من هي ريم الهاشمي ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعد ريم الهاشمي من الشخصيات البارزة واللامعة بالامارات العربية المتحدة والتي تقلدت الكثير من المناصب البراقة والمرموقة وقدمت ريم الهاشمي الكثير من الانجازات والاعمال الناجحة السياسية للامارات وبالتالي فانها تعتبر ريم الهاشمي اصغر وزيرة عربية للامارات العربية المتحدة سنة 2008م على الرغم من تعيينها باردتها وتبلغ من العمر حوالي 44 سنة.

سيرة ريم الهاشمي الذاتية

تعتبر ريم الهاشمي من أهم الشخصيات التي لها حضور قوي في بلادها الإمارات، وذلك لما لها من مكانة رفيعة، حيث شغلت منصب وزيرة في الدولة، وتم تعيينها في هذا المنصب عام 2008 م، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الأعمال، واجهت العديد من الصعوبات والضغوط للوصول إليها. وبعد فترة شغلت منصب المدير العام والمدير التنفيذي للمعرض في دبي وريم الهاشمي من أهم النساء اللواتي ظهرن على الساحة السياسية العربية. البعثة، وتولت العديد من المسؤوليات الرئيسية والتعاونية في العلاقات الثنائية بين دول العالم.

ريم الهاشمي ويكيبيديا

تعتبر ريم الهاشمي من أهم وأنجح الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيما يلي ملخص لأهم المعلومات عنها

الجنسية إماراتي الجنسية. مكان الميلاد دبي. تاريخ الميلاد 1978. الاختصاص بكالوريوس في العلاقات الدولية وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أريزونا الفرنسية وماجستير من جامعة هارفارد عام 2002. المهنة شغلت عدة مناصب سياسية. الحالة الاجتماعية متزوج. الزوج السياسي سعيد الشامسي.

زوج ريم الهاشمي ويكيبيديا

قامت ريم الهاشمي بالعديد من الأعمال في المجالات الاقتصادية والسياسية، وبعض التخصصات الاجتماعية. ومن أهم الأعمال التي أنجزتها ما يلي

نائب سفير الدولة في واشنطن. السلك الدبلوماسي عام 2007. تسلمت مهام القنصلية بدرجة وزير ومفوض عام. عين مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية. حصلت على لقب سفيرة، وهي أول شخص يحصل على هذا اللقب في الإمارات. تم تعيينها وزيرة في حكومة الإمارات عام 2008. تسلمت مهام إدارية في الشؤون الخارجية في المكتب الخاص للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. تولت مهام الإشراف على استضافة معرض إكسبو الدولي في دبي 2022.

ديانة ريم الهاشمي

زوج السياسي الإماراتي ريم الهاشمي هو سعيد محمد الشامسي، وهو سياسي معروف. حصل سعيد على العديد من الشهادات المهمة في مختلف مجالات العلوم السياسية، على النحو التالي

دكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية. ماجستير في السياسة العامة الدولية من جامعة جونز هوبكنز. وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أريزونا.

تقلد الشامسي عدة مناصب مهمة، من أهمها ما يلي

سفارة الإمارات في واشنطن. سفير لدى جمهورية الهند. سفير لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. سفير غير مقيم في جمهورية فنلندا. سفير غير مقيم في مملكة النرويج. سفير غير مقيم في مملكة الدنمارك. سفير غير مقيم في مملكة السويد.

مناصب ريم الهاشمي

تنتمي ريم الهاشمي إلى عائلة مسلمة، وتعتبر من أبرز القيادات الإدارية التي برزت بشكل كبير في الوسط السياسي العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى حصولها على العديد من الجوائز ؛ لجهودها الكبيرة في عملها وتطوير الدولة، ومن أهم الجوائز التي حصلت عليها جائزة شخصية الشهر التي تمنحها صحيفة الإمارات، حيث تم تصنيفها ضمن أقوى النساء في الإمارات لعام 2016.

ريم الهاشمي من ابرز وافضل سيدات الاعمال بالامارات العربية المتحدة والتي شغلت الكثير من المناصب اللامعة بالامارت العربية وكان ابرزها وزيرة عربية بالامارات العربية المتحدة منذ عام 2008م ومتزوجة من السفير سعيد محمد الشامسي ولديها 3 أبناء منه.