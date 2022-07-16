من هي ريم عماري ويكيبيديا، تعتبر ريم عماري هي من احد ملكات الجمال في مدينة الجزائر والتي حازت على اللقب في العام 2013 ميلادي عندما كانت تبلغ التاسعة عشر عاما من عمرها، والان بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالبحث عنها بعد ان حصلت على شهرة كبيرة، فرغب الكثير بمعرفة بعض المعلومات الشخصية عنها، لذلك في مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح من هي ريم عماري ويكيبيديا، وسوف نقوم بعرض بعض المعلومات الشخصية والسيرة الذاتية الخاصة بها، تابعونا.

من هي ريم عماري ويكيبيديا

شاركت ريم عماوي في احد المسابقات الخاصة بالفتيات التي تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشر والسادسة والعشرون وحصلت هذه المسابقة في أكبر المدن الجزائرية، وكانت بدايات هذه المسابقة في العام 2013 ميلادي، وتم اقامتها في مدينة وهران الجزائرية، ثم عادت بعد عشرة سنوات ليتم المشاركة بهذه المسابقة مرة أخرى، وعندما حصلت ريم العماوي على اللقب كان عمرها ما يقارب التاسعة عشر عاما من عمرها، والان في العام 2022 تبلغ من العمر الثامنة والعشرون عاما ن عمرها، وكانت ريم العماوي قد درست التعليم الأكاديمي تخصص علوم المواد في الجزائر، وبسبب تأخر تنظيم المسابقة الجزائرية لن تشارك في مسابقة «أفضل موديل في العالم» التي تقام في بروكسل في وقت لاحق من 2013.ابنة كاردشيان.