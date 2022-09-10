من هي زارا البلوشي ويكيبيديا ، ولدت الممثله زارا البلوشي في الثاني عشر من مايو عام 1981، وهي ممثله عمانيه باكستانيه تقيم في السعوديه، حيث دائما في تمثيلها ما تقوم بأدوار شخصيه للمراه السعودية، بدأت التمثيل في عام 2010، حيث قام بترشيحها الفنان الكبير حسن عسيري في فيلم فقانت بالعديد من الادوار الصغيره ،في عام 2010 استطاعت ان تظهر شخصيتها وقوتها في التمثيل فقامت بتمثيل الادوار الكبيره في عام 2012.

زارا البلوشي ويكيبيديا

واشتهرت بشكل كبير وسميت بالفتاة الهادئة والمسالمة، تزوجت الفنانه زهره البلوشي في شهر مارس من عام 2014 من المخرج سمير عارف وهو مخرج سعودي حيث انفصلا في عام 2019، وبقيت الفنانة وزارا البلوشي في حالة العزوبية لوقتنا هذا، تبلغ زارا البلوشي 42 عامًا، وهي الان عزاء بعد ان تطلقت من زوجها المخرج السينمائي سمير عارف.

مسلسلات زارا البلوشي

من أعمال الفنانة زارا البلوشي، قدمت زارا البلوشي العديد من الادوار في التمثيل والمسلسلات والافلام، ومن اهمها في عام 2010 قدمت مسلسل الساكنات في قلوبنا وبيني وبينك حب رزحه وسواق المعازيب والخادمه واقول في الثمانينات وماشي وطاش ما طاش الجزء الثامن عشر، وايام ليالي ومضارب بني قرقاص، والعديد من الافلام التي ظهرت بها بشكل جميل جدا واخرهم مسلسل بخور القصائد في عام 2021 وايضًا من المسلسلات التي قدمتها زارا البلوشي ما يلي:

الساكنات في قلوبنا.

بيني وبينك.

مزحة برزحة.

سواق المعاذيب.

الخادمة.

قوول في الثمانينات.

ايام وليالي.

اي خدمة.

هشتقة.

وقد قدمت ايضا الكثير من المسلسلات الجميلة في السعودية، واشتهرت بشكل كبير جدًا في الاونة الاخيرة.

اعمال زارا البلوشي السينمائية

فازت وزاره البلوشي بالعديد من الجوائز اثراء الادوار التي قدمتها فازت بجائزه النخله الذهبيه كافضل ممثله في الدوره الخامسه في مهرجان افلام السعوديه من العام 2019، قامت زارا البلوشي بالعديد من الادوار السينمائية منها:

ليلة عصيبة.

ضربة شمس.

العمياء.

الشقيقة.

عصفورة.

جنة الارض.

300 كم .

ستارة.

قامت زرع البلوشي بالاعمال السينمائيه الجميله جدا بدايه من 2009 الى 2019 حيث ابتدات في 2009 بليله عصيبه وانتهت ب 2019 بفيلم ستاره ونذكر لكم بعضا من الافلام التي قدمتها