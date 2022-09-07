من هي زوجة احمد سعد ويكيبيديا، يعتبر الفنان البارز والمشهور المصري أحمد سعد من الفنانين المشهورين واللامعين في العالم العربي واكتسب الكثير من النجاحات والامتيازات بالغناء بجمهورية مصر العربية وحقق قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم وقدم الكثير من الاعمال المميزة والتي زادت من شهرته الواسعة والتي اكتسبت اغانيه شهرة كبيرة وحصدت الملايين من المشاهدات عبر اليوتيوب وحقق نجاح وشهرة واسعة حول العالم.

احمد سعد ويكيبيديا

أحمد سعد فنان ومغني ومغني شعبي مصري. ولد في جمهورية مصر العربية وتحديداً محافظة القاهرة في 20 أغسطس 1981 م. يبلغ من العمر 41 عامًا، يعتنق الدين الإسلامي ويقيم في مسقط رأسه محافظة القاهرة. بدأ الفنان مسيرته الفنية في عام 2003 م قدم مجموعة رائعة من العروض الفنية والغنائية التي حققت نجاحًا وشهرة، وفي 31 أكتوبر 2022 منعت نقابة المهن الموسيقية أحمد سعد من الغناء بسبب مخالفته لقوانين النقابة. ولم يلتزم بدفع الغرامة وأوقف عن العمل.

سيرة احمد سعد الذاتية

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنان والمطرب المصري أحمد سعد

الاسم الكامل أحمد سعد علي سيد قناوي.

اسم الأب سعد علي سيد قناوي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 20 أغسطس 1981 م.

العمر 41 سنة.

مكان الميلاد القاهرة.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الاقامة القاهرة، مصر.

الحالة العائلية متزوج أربع مرات.

الأطفال جودي.

الأشقاء الإخوة عمرو سعد، سامح سعد ومحمد سعد.

المهنة مغني وملحن.

العلامة الفلكية برج الأسد.

الآلات الموسيقية صوت بشري.

سنوات النشاط منذ عام 2003 م وحتى الآن.

أبرز أعماله الغنائية ألبوم حبي. البوم اشكي لمين. اغنية اشتقت الى عينيك. الأغنية تؤذينا. الأغنية تكفي. اغنية كل ليلة. سونغ علمني الحب.



من هي زوجة احمد سعد ويكيبيديا

الفنان المصري أحمد سعد تزوج في حياته الخاصة “أربع زوجات”، والجدير بالذكر أن الزوجة الحالية للفنان هي مصممة الأزياء وخبيرة التجميل “عليا بسيوني”، حيث تزوجها عام 2022 م، وهذا الزواج هو مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة لكنها لم تنجب منه أي أطفال، وفيما يلي نستعرض قائمة زوجات الفنان أحمد سعد

لبنى بيومي (مطلقة) من خارج الوسط الفني.

الفنانة ريم البارودي (مطلقة)، سنة 2017.

الفنانة سمية الخشاب (مطلقة)، عام 2022.

مصممة الأزياء علياء بسيوني، عام 2022 م.

حسابات أحمد سعد الرسمية

يمتلك أحمد سعد حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للمحتوى المصور Instagram، والذي من خلاله يتجاوز عدد متابعيه أكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى امتلاكه صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والتي من خلالها عدد من يقترب عدد متابعيه من 5 ملايين متابع، ولمتابعة أحمد سعد يمكنكم زيارة الروابط التالية

لمتابعة الفنان أحمد سعد عبر منصة إنستجرام مباشرة “”.

لمتابعة الفنان أحمد سعد مباشرة على منصة الفيس بوك.

لمتابعة الفنان أحمد سعد مباشرة عبر منصة اليوتيوب ““.

في نهاية سطور هذا المقال سنعرف من هي زوجة أحمد سعد وويكيبيديا، بالإضافة إلى أبرز وأهم المعلومات الشخصية عن الفنان والمطرب المصري أحمد سعد الذي حقق نجاحًا بعد تقديم بعض الأغاني التي حقق ملايين المشاهدات على منصة يوتيوب.

من هي زوجة احمد سعد ويكيبيديا،يعتبر البارز واللامع المصري أحمد سعد من المغنيين المشهورين في الوطن العربي وحقق نجاح كبير باغانيه الشعبية الرائعة والتي لاقت على نجاح وشهرة واسعة بالعالم وزجة الفنان أحمد سعد هي عارضة الأزياء علياء بسيوني التي تزوجها عام 2022 م.