من هي زوجة اسلام جمال، ظهر اليوم في التاسع من شهر سبتمبر لعام 2022 احتفال الفنان اسلام جمال بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث حضر اصدقاء الفنان وعائلته وعائلة الفتاة لحفل الزفاف، فظهرت زوجته بإطلاله جميله جدا، حيث سلطت وسائل الإعلام الكاميرات عليها أثناء زفافها مع النجم الفنان اسلام جمال، فظهرت زوجته في إطلاله جميله جدا.

زوجة اسلام جمال

ظهرت زوجه الفنان إسلام جمال في اطلاله جميله جدا، حيث كانت ترتدي الفستان الأبيض الأوف وايت، يحتوي على الدانتيل وبقصه ممتازه لم تشهد من قبل، حيث ظهرت بابهى حُله هي وزوجها اسلام جمال واختار الطرحة نفس لون الفستان مع تاج من الورود على راسها مما يجعلها تبدو جميله جدا، وكان اسلام جمال قد ظهر وهو يبوس زوجته الجميلة أثناء حفل زفافهم.

اعمال الفنان اسلام جمال

شارك الفنان إسلام جمال في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية في السينما المصرية، حيث كان اخر اعمال اسلام جمال في رمضان الماضي مسلسل “راجعين يا هوا” مع الفنان خالد النبوي ووفاء عامر وانوشكا ونورا اللبنانيه والعديد من النجوم الذين حلوا ضيوف على المسلسل، فظهر أيضا الفنان اسلام جمال في العديد من الافلام والاعمال، حيث شارك الفنان اسلام جمال في مسلسل العائدون وايضا شارك في مسلسل قوت القلوب والمسلسل الشهير مسلسل الاختيار ثلاثة ومسلسل كوفيد 25 ما جعل اسلام جمال يشتهر في الوسط الفني.

حفل زفاف اسلام جمال

تم اقامه حفل زفاف اسلام جمال على زوجته في مدينه سته اكتوبر، في يوم الجمعة في التاسع من سبتمبر لعام 2022 حيث قام اصدقاء اسلام جمال بنشر صوره وفيديوهات الحفلة على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان مكان الحفلة مكان خاص، وظهرت زوجة اسلام جمال بحلة جميله جدا ما جعل الكاميرات تتسلط عليها بشكل كبير.

ولد الممثل اسلام جمال في عام 1989 في الجيزه في مصر، درس في أكاديمية الفنون الجميلة وتخرج في عام ،2011 حيث بدا مشواره الفني بعد تخرجه من الأكاديمية الفنية ويبلغ عمر اسلام جمال الان 32 عاما، وطوله 165 سم وولد في السادس عشر فبراير عام 1989 في دار السينما المصرية واشتهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.