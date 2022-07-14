من هي زوجة الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا

من هي زوجة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ، يهتم الكثير من المتابعين العرب بالأخبار الشخصية عن الأسرة المالكة في المملكة البريطانية المتحدة ، خاصة الأمير تشارلز ولي العهد الأشهر في العالم ، وحياته الشخصية والمعلومات عنه ، وقد انتشرت عبر السوشيال ميديا أحاديث كثيرة عن زوجة الأمير تشارلز ومن تكون وما موقعها في البيت الملكي والأميري البريطاني وهذا ما سنوضحه لكم عبر الأسطر القادمة .

من هو الأمير تشارلز – ويكيبيديا

الأمير تشارلز هو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والوريث الشرعي وولي عهد بريطانيا. ولد الأمير تشارلز في 14 نوفمبر 1948 م. نشأ في قصر جده ملك بريطانيا. درس تشارلز الفنون الجميلة، لكن حياته العاطفية لم تكن مستقرة. وتلاه شائعات كثيرة خاصة بعد وفاة زوجته الأولى الملكة “ديانا” وزواجه من أخرى. الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز، أمير ويلز، تولى مهام رسمية أوكلت إلى الملكة إليزابيث، كما أنه يرعى أكثر من أربعمائة منظمة خيرية.

من هي زوجة الأمير تشارلز – ويكيبيديا

زوجة الأمير تشارلز هي كاميلا روزماري شاند، وهي من أفراد العائلة المالكة البريطانية بالإضافة إلى عملها الخيري والإنساني. ولدت كاميلا في إنجلترا لعائلة مرموقة، والدها الرائد بروس شاند، واكتسبت نفوذًا بعد ارتباطها مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز عام 2005 م ومنذ ذلك الحين تساعده في مهام مختلفة، بناءً على عملها في عدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية. حصلت كاميلا على جوائز فخرية ودرجات فخرية في عدة مجالات منها الفقر وهشاشة العظام وغيرها.

كاميلا، زوجة سيرة الأمير تشارلز

تعتبر كاميلا من نساء المجتمع البريطاني، فهي تجمع بين القوة والثقافة والتأثير، وفيما يلي أهم المعلومات عنها

الاسم الكامل كاميلا روزماري بروس شاند

الاسم الإنجليزي كاميلا، دوقة كورنوال.

اسم الأم روزاليند كوبيت.

اسم الأب بروس شاند.

العنوان دوقة كورنوال.

تاريخ الميلاد ولدت في السابع عشر من يوليو عام 1947 م.

مكان الميلاد مستشفى كينجز كوليدج – المملكة المتحدة.

الجنسية بريطاني.

الدين والمعتقد المسيحية.

محل الإقامة كلارنس هاوس – بريطانيا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال توم بيكر بولز – لورا لوبيز.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الأدب الفرنسي.

اللغة الأم الإنجليزية.

لغات أخرى الفرنسية ولغات أخرى.

العمل ناشط وارستقراطي مدير عدد من الجمعيات الخيرية ..

التكريم حاصل على وسام الاستحقاق من الصليب الأكبر.

من هي زوجة الأمير تشارلز السابقة

الزوجة الأولى للأمير تشارلز هي الأميرة ديانا سبنسز، وهي والدة ولديه الأمير هاري والأمير وليام. تزوج الأمير تشارلز ديانا في يوليو 1981 م، وسرقت هذه السيدة القلوب بجمالها ولطفها، لكنها لم تخطف قلب زوجها، فالأخير كان على علاقة عاطفية قديمة مع كاميلا، وتراكمت المشاكل بين ديانا وتشارلز لإعلانهما. الانفصال عام 1996 م بعد انفصال كاميلا عن زوجها الأول لمدة عام، وظلت قصة هذه الأميرة على ألسنتها حتى توفيت في حادث مروري بباريس بعد عام من طلاقها.

أطفال كاميلا من تشارلز

لم تنجب كاميلا روزماري أي أطفال من الأمير تشارلز، لكنها أنجبت ابنتين وابنًا من زوجها الأول. كان للأمير تشارلز أيضًا ابن، وليام وهاري من الأميرة ديانا. جدير بالذكر أن الأمير كان مرتبطًا بكاميلا في سن الشيخوخة، حيث أعلن الزوجان عن زواج مدني عام 2005 م. بعد أن جمعتهما قصة حب استمرت أكثر من عشرين عامًا، وكان كلاهما يبلغ من العمر ستين عامًا في ذلك الوقت.

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