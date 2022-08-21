من هي زوجة الامير خالد بن سلطان ويكيبيديا، يعتبر الامير خالد بن سلطان هو أحد أمراء المملكة العربية السعودية، يتميز الامير خالد بن سلطان بقربه من أبناء الشعب السعودي، فهو محبوبا كثيرا من أبناء شعبه، يبحث رواد السوشيال ميديا معلومات اكثر عن الحياة الشخصية للامير خالد بن سلطان، وعن زوجته ايضا.

الامير خالد بن سلطان ويكيبيديا

الامير خالد بن سلطان هو الابن الاكبر للامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولد الامير خالد بن سلطان عام 1948م، عمل الأمير خالد بن سلطان في وزارة الدفاع حيث انه تولى منصب نائب وزير الدفاع حتى عام 2013م، تولى الامير خالد بن سلطان عدة مناصب ومنها:

كان قائد سرية دفاع جوي.

كان ضابط تدريب ومساعد ركن ضابط عمليات الدفاع الجوي.

كان خالد بن سلطان رئيس قسم التفتيش والمراقبة في قيادة الدفاع الجوي.

شغل منصب مدير إدارة مشاريع الدفاع الجوي.

كان مساعد قائد قوات الدفاع الجوي.

شغل منصب نائب قائد قوات الدفاع الجوي.

كان ايضا قائد قوات الدفاع الجوي.

قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات في حرب تحرير الكويت.

المشرف العام على مسرح العمليات في عملية تطهير الحدود الجنوبية من المتسللين.

من هي زوجة الامير خالد بن سلطان ويكيبيديا

ان زوجة الامير خالد بن سلطان هي السيدة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود، الأميرة لولوة هي أميرة من المملكة العربية السعودية، فهي من الأصل الحاكمة في السعودية، الأميرة لولوة هي الابنة الوحيدة للأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود، تتميز الأميرة لولوة زوجة الأمير خالد بن سلطان باهتمامها بالعمل الخيري، فلها عدة نشاطات ومشاركات في مجال الخير، ان الأميرة لولوة لها صدى واسع في معظم الدول العربية بسبب الاعمال الخيرية التي تقدمها.

حقيقة وفاة الأميرة لولوة زوجة الامير خالد بن سلطان

تم الإعلان بواسطة الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عم وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، زوجة الامير خالد بن سلطان، وذلك في اليوم الثامن عشر من شهر أبريل لعام 2022م، عن عمر يناهز السبعين عاما، وسبب الوفاة هو صراع مع المرض الذي عانت منه لمدة طويلة، ان أبناء الأميرة لولوة من الأمير خالد بن سلطان هم: