من هي زوجة الامير هاشم بن الحسين ويكيبيديا

من هي زوجة الأمير هاشم بن الحسين ويكيبيديا، يعد الأمير هاشم بن حسين أحدى الشخصيات البارزة والمعروفة في المملكة الأردنية، وهو ابن الحسين بن طلال، عمل الامير هاشم في الكثير من المناصب الهامة في دولة الأردن، مما جعله من الشخصيات الهامة والحساسة ومحط اهتمام الكثير من الأشخاص، حيث كثرت التساؤلات الفترة الأخيرة في التعرف على زوجة الامير هاشم بن الحسين

من هو الأمير هاشم بن الحسين

يعد الامير هاشم بن الحسين أحد أبرز الشخصيات الكبيرة والمعروفة في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ابن الأمير الحسين بن طلال وهو أصغر أبنائه، ولد الأمير هاشم عام 1981، درس الثانوية في الولايات المتحدة، والتحق في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، ثم تخرج منها ملازم ثاني، والجدير بالذكر بأن الأمير هاشم بن الحسين أخ غير شقيق للملك الحالي للأردن عبد الله الثاني، ويشغل الان منصب الرئيس الفخري.

من هي زوجة الأمير هاشم بن الحسين

زوجة الأمير هاشم بن الحسين هي السيدة فهدة أبو نيان، وهي سعودية الجنسية، وتعد ابنه رجل الأعمال السعودي الكبير محمد بن إبراهيم أبو نيان، حيث تزوجت من الأمير هاشم عام 2006، وأنجبت منه العديد من الأبناء، وتعد الأميرة فه حفيدة الامير تركي بن خالد السديري وهي من العائلات الحاكمة والكبيرة في المملكة السعودية.

فهدة أبو نيان السيرة الذاتية

يتساءل الكثير من الأشخاص حول من هي فهدة أبو نيان، زوجة الأمير هاشم بن الحسين، سنتعرف على السيرة الذاتية فهدة ابو نيان بالتفصيل:

الاسم الكامل: فهدة بنت محمد بن إبراهيم أبو نيان.

تاريخ الميلاد: 1987م.

محل الميلاد: السدير- المملكة العربية السعودية.

العمر: 37 عامًا.

الجنسية: سعودية، أردنية.

الديانة: مسلمة.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: الأمير هاشم بن الحسين.

الأبناء: الأميرة هالة النور، راية النور، فاطمة العالية، الأمير حسين حيدرة، محمد الحسن

اللغات: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية.

يعد الامير هاشم بن الحسين بن الأمير أردني الجنسية ويبلغ من العمر واحد وأربعين عاما، وزوجة الأمير هاشم بن الحسين الأميرة فهدة أبو نيان، وأنجب منها 5 من الأبناء، وهم، “الأميرة هالة النور، راية النور، فاطمة العالية، الأمير حسين حيدرة، محمد الحسن”.