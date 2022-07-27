من هي زوجة السلطان سليمان السيرة الذاتية

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ويكيبيديا السلطان سليمان

عُرف السلطان سليمان الأول من حكام الدولة العثمانية بسليمان العظيم، ولد في 6 نوفمبر 1494 – وتوفي عن عمر يناهز 72 عامًا في 6 سبتمبر 1566، واستمر حكمه لمدة 46 عامًا ما بين 1520-1566، أصبح العاشر بين السلاطين الأطول حكماً، ابن السلطان سليم الأول وخليفته كما خلفه ابنه سليم الثاني. قاد حملات عسكرية ضد أتباع المسيحية وحكم أوروبا. قاد معظم الحروب ضد المسيحيين بنفسه. عانى الصفويون في الشرق الأوسط، وواصل مسيرته نحو شمال إفريقيا. سيطر على أسطول ولايته فوق معظم بحار المنطقة.

من هي زوجة السلطان سليمان الحقيقية

ومن أشهر زوجات السلطان سليمان القانوني سلطانة خرام التي خالفت التقاليد العثمانية بالزواج منها، إضافة إلى أنها أصبحت أقوى سلطان في التاريخ العثماني. فيما يتعلق بعدد زوجات السلطان سليمان القانوني الحقيقي، قلة منهم تقول إنهن ثلاثون، وآخرون يقولون إنهن 17، والبعض يقول إنهن أربع فقط.

عدد زوجات السلطان سليمان

لا يُعرف سوى أربع زوجات للسلطان سليمان القانوني، وهن على النحو التالي

سلطان سب

يقال إنها خادمة شركسية من أصل مضيق البوسفور. هي الزوجة الأولى للسلطان سليمان التي عاشت بين 1500-1581. أنجبت (راضية سلطان – الأمير مصطفى)، بعد إعدام ابنها، استقرت في بورصة، حيث قبره بلا بيت ولا مصدر رزق، ففرض سليم الثاني، ابن زوجته، راتبًا عليها. لها. حتى وفاتها.

كالفم خاتون

هي الزوجة الثانية لسليمان القانوني، والدة شهزاده مراد، التي توفيت في طفولتها، وعاشت كالفام بين عامي 1497 – 1562، وتقول الشائعات إنها قُتلت بأمر مباشر من زوجها، واستنتجوا من ذلك. ما كتب على قبرها، ويقال إن النور أشرق منها بقي في قبرها أيامًا بعد وفاتها، وموتها فورًا ثم اختفى هذا النور.

خرم سلطان

هي الزوجة الثانية للسلطان سليمان وزوجته الأكثر شهرة وتأثيراً وإثارة للجدل. لم يكن اسمه الحقيقي معروفًا. خالف السلطان أسس الدولة العثمانية بزواجه منها. هي مسيحية، ابنة قس أرثوذكسي تم أسره في شبه جزيرة القرم، لكنها اعتنقت الإسلام. عاشت بين 1502-1558.

فولانا خاتون

كانت إحدى محظيات السلطان، وأنجب منها فاطمة نور، التي عاشت ما بين 1520 – 1562. كان زواج السلطان سليمان منها مؤامرة من أخته فاطمة، التي تزوج منها زوجته من أجل تقليل ارتباطه بزوجته خرام. .

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