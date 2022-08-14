من هي زوجة المعتصم بالله مقداد السيرة الذاتية ، قد أثار ضجة اعلامية عبر التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات حول انتشار أنباء عن زواج الفنانة الشهيرة في قناة طيور الجنة المعتصم بالله مقداد ، مما جعل ذلك حديث المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة وأن المعتصم بالله مقداد ، من الأشخاص الذين يحظون بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي ، ولديه جمهور كبير ، تابعوا معنا .

من هي زوجة المعتصم بالله مقداد – ويكيبيديا

المعتصم بالله مقداد غير متزوج في الوقت الحاضر، وكل الأخبار المتداولة عن زواجه ما هي إلا إشاعات غير صحيحة، فالمعتصم بالله لا يزال صغيرا ولا يزال يدرس، وهذا صعب عليه. عليه أن يتزوج في الوقت الحاضر وقد أكد ذلك أكثر من مرة، وانتشرت شائعات عن زواج المعتصم بالله بعد زواج شقيقه الأكبر الوليد مقداد، وانتشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، و انتشرت أنباء كثيرة عن خطوبة معتصم بالله على النجمة أمينة كرم والنجمة أمل قطامي، إلا أنه لم يؤكد أي خبر بهذا الخبر ولم يعلق عليه أيضا.

من هو المعتصم بالله مقداد – ويكيبيديا

المعتصم بالله مقداد فنان أردني من أصل فلسطيني. وهو نجل مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد. ولد المعتصم في الأردن في 27 تموز (يوليو) 2001، وبدأ مشواره الفني في عام 2008، وكان في ذلك الوقت يبلغ من العمر عشر سنوات فقط. مع شقيقه الوليد، من خلال تقديم أغاني الأطفال على قناة طيور الجنة، تمكنوا من تحقيق شهرة كبيرة، وأصبحوا من أشهر نجوم الأطفال في الوطن العربي، ولكن في الوقت الحاضر، ابتعد معتصم عن الغناء في طيور الجنة، وتحول إلى العمل كناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرة المعتصم بالله مقداد

في سياق الحديث عن المعتصم بالله مقدام نقدم لكم المزيد من المعلومات عن حياته الشخصية في ما يلي

الاسم الكامل المعتصم بالله خالد عبد الله جبريل مقداد.

الاسم المستعار اسومي مقداد.

اسم الأب خالد عبدالله مقداد.

اسم الأم مروة حماد.

مكان الميلاد عمان / المملكة الأردنية الهاشمية.

تاريخ الميلاد من مواليد 27 يوليو 2001.

العمر يبلغ من العمر 21 سنة.

الجنسية أردني.

الجنسية دولة الأردن.

دين الاسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية أعزب

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية، التركية.

المهنة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مغنية لقناة طيور الجنة.

سنوات النشاط منذ عام 2008 حتى الآن.

كم عمر المعتصم بالله مقداد – ويكيبيديا

المعتصم بالله مقده واحد وعشرون سنة. ولد في عام 2001، وربما ينحدر المعتصم من عائلة فلسطينية مقيمة في الأردن، وتحظى عائلة المعتصم بأكملها بشهرة كبيرة في العالم العربي، حيث اشتهروا عبر قناتهم طيور الجنة. التي حققت أكبر شعبية بين العرب.

ما هي دراسة المعتصم بالله مقداد

دراسة المعتصم بالله مقداد هي إدارة أعمال دولية، وقد يدرس هذا التخصص في إحدى الجامعات الكويتية، ومن المحتمل أن يكون في المستوى الرابع في الجامعة. جدير بالذكر أن المعتصم مقداد يدرس نفس التخصص الذي درسه شقيقه الوليد.

ما هو برج المعتصم بالله مقداد

العلامة الفلكية للمغني الشهير المعتصم بالله مقداد هو الأسد، لأنه ولد في 21 يوليو، حيث يعتبر المعتصم بالله من أهم مطربي قناة طيور الجنة، التي كانت في يوم من الأيام أشهر قناة في العالم العربي، لكنها تراجعت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. عن الشهرة التي تمتعت بها ذات مرة.

حسابات المعتصم بالله مقداد على مواقع التواصل الاجتماعي

كما ورد سابقًا أن المعتصم بالله ابتعد عن الغناء على قناة طيور الجنة، وتحول إلى العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح من أبرز الشخصيات في صناعة المحتوى، ولديه أيضًا الملايين من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن متابعة المعتصم بالله مقداد على مواقع التواصل الاجتماعي. كالآتي

الحساب الرسمي للمعتصم بالله مقداد على انستجرام “.

الحساب الرسمي للمعتصم بالله مقداد على تويتر “”.

الحساب الرسمي للمعتصم بالله مقداد على الفيس بوك “.

من هي زوجة المعتصم بالله مقداد السيرة الذاتية ، حيث ان المعتصم مقداد هو احد الشخصيات المشهورة منذ عدد سنوات ولديه قاعدة جماهرية في الوطن العربي ، وهو من الفنانين في المملكة الأردنية ترجع أصوله الى الجنسية الفلسطينية . ، وتعرفنا على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.