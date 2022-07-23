من هي زوجة الملحن الكويتي سلمان الملا السيرة الذاتية

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من هو الملحن سلمان الملا

هو سليمان راشد محمد عبد الله الملا ملحن ومغني كويتي من مواليد 1953 وتوفي في 20 يوليو 2022 عن عمر يناهز 69 عامًا. حصل على دبلوم الصناعة من الكلية الصناعية عام 1972، وعين في نفس العام كمهندس. تم التعبير عنه في التلفزيون التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم، وحصل على أصول فنية أثناء دراسته في الكلية الصناعية، وبعد التخرج منها درس الموسيقى، ووصل إلى مرتبة متقدمة في العزف على الكمان والعود، بالإضافة إلى الغناء والتأليف.

سيرة سلمان الملا

تتضمن سيرة الفنان والملحن سلمان الملا المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل سليمان راشد محمد عبدالله الملا.

تاريخ الميلاد خلال عام 1953 م.

تاريخ الوفاة 20 يوليو 2022 م.

مكان الميلاد مدينة الكويت عاصمة دولة الكويت.

العمر 69 سنة.

الدين الاسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة اسمها غير معروف.

الجنسية كويتي.

المهنة ملحن وملحن ومغني.

الآلات الموسيقية عود.

سنوات العمل من عام 1973 حتى وفاته في 20 يوليو 2022.

عدد الأولاد خمسة أكبرهم معاذ وأصغرهم ناصر.

من هي زوجة الملحن الكويتي سلمان الملا – ويكيبيديا

ولا يعرف من هي زوجة الملحن الكويتي سلمان الملا، حيث لم يتم الكشف عن اسمها عبر أي وسيلة إعلامية، لكن الملحن سلمان الملا سبق أن صرح بأنه متزوج ولديه خمسة أبناء، أكبرهم هو معاذ.، وأصغرهم ناصر، والجدير بالذكر أن مسيرته كانت غنية بالعديد من الإنجازات في مجال عمله سواء في التلحين أو التلحين أو حتى الغناء، واستخدم الكمان والجيتار وكذلك العود في التلحين. الأغاني.

وفاة الملحن سلمان الملا

توفي الملحن الشهير سلمان الملا، صباح الأربعاء 20 يوليو 2022 م، عن عمر ناهز 69 عامًا. دولة الكويت، تعاون أيضًا مع مجموعة من فناني الراب في تأليف أغانيهم، وغادر وأعماله. بقي شاهدا عليه.

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