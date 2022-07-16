من هي زوجة الملك فيصل التركية ويكيبيديا، تعتبر زوجة الملك فيصل التركية من احد الشخصيات التي لها شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية والتي سجل التاريخ العربي اسنمها واكثر الإنجازات التي قامت بعملها والحصول عليها من خلال المناصب التي عملت بها، فهي من الشخصيات التي أثرت تأثيرا كبيرا على الساحة السياسية والصراعات المحلية والخليجية في الوطن العربي والتي واجهت المملكة العربية السعودية بشكل كبير، بالإضافة الى الاعمال الخيرية التي كانت تقوم بها، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن من هي زوجة الملك فيصل التركية ويكيبيديا، تابعونا.

من هي زوجة الملك فيصل التركية ويكيبيديا

تعتبر زوجة الملك التركية هي الملكة عفت بن محمد بن ال سعود وهي تعتبر الزوجة الثانية للملك فيصل، فتزوجت منه عندما كان يتقلد منصب نائب الملك علي الحجار ووزير الخارجية، وتعتبر الاميرة عفت هي الملكة الأولى التي حصلت على لقب الملكة، يرجع نسبها لجدها الأكبر عبد الله بن ثنيان سافرت عائلتها إلى تركيا بعد سقوط الدولة السعودية الأولى، وتم استضافتهم في إسطنبول وولدت الأميرة عفت هناك، ودرست المراحل كلها في المدراس التركية، حصلت الملكة عفت على العديد من المناصب بالإضافة إلى أعمالها الخيرية والإنسانية التي لا تعد ولا تحصى.

السيرة الذاتية للملكة عفت بن محمد بن ال سعود

تعتبر الملكة عفت بن محمد بن ال سعود من اشهر الملكات التي قدمت العديد من المهمات والإنجازات في المملكة العربية السعودية فهي من الشخصيات التي أثرت تأثيرا كبيرا على الساحة السياسية والصراعات المحلية والخليجية في الوطن العربي والتي واجهت المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالملكة عفت بن محمد بن ال سعود من الأسفل: