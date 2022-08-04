من هي زوجة باسم الكربلائي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول باسم الكربلائي و من هي زوجة باسم الكربلائي ، وهو أحد المطربين الشيعيين المتخصصين في الحداد الشيعي في الوطن العربي ومن الشخصيات المعروفة بشهرتها ، ويتمتع بقدرة صوتية فائقة استقطبت الكثير من محبي الحسين وعلي ، تابعوا معنا .

من هو المنشد باسم الكربلائي

باسم إسماعيل محمد الكربلائي من أشهر المطربين والملحنين في جمهورية العراق العربية. ولد باسم في كربلاء في العراق في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966 م، ويبلغ الآن حوالي 56 سنة. يشار إلى أن باسم مطرب شيعي يعتنق الدين الإسلامي وينتمي إلى طائفة اثني عشرية شيعية. يمتلك الفنان مادة صوتية مميزة ورائعة للغاية يستطيع من خلالها جذب جمهور المستمع بشكل كبير. تعاون الفنان خلال مسيرته الفنية مع العديد من العاملين في المجال الفني أبرزهم ميشال فاضل، وهو منسق وملحن لبناني.

سيرة باسم الكربلائي

وفيما يلي أبرز المعلومات التي وردت عن المطرب، على النحو التالي

الاسم الكامل باسم اسماعيل محمد الكربلائي.

مكان الميلاد كربلاء، جمهورية العراق العربية.

تاريخ الميلاد من مواليد 11 نوفمبر 1966 م.

العمر يبلغ الآن 56 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية العراقية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

العقيدة وهي تتبع عقيدة الشيعة الاثني عشرية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

جنسية الزوجة الأصل العماني والجنسية.

عدد الأولاد لديها أربعة أبناء.

المهنة منشيد حسيني.

اللغات العربية واللهجة العراقية والفارسية.

من هي زوجة باسم الكربلائي – ويكيبيديا

لم يرغب المطرب العراقي باسم الكربلائي في الكشف عن زوجته، ومن هي بالتحديد، لكن تبين فيما بعد أنها من أصل وجنسية عمانية، حيث يريد المطرب أن يحافظ بشكل كبير على خصوصية حياته وخصوصية حياته. عدم الكشف عنها وفصل حياته المهنية والعملية عن حياته الخاصة، ولكن تبين بالفعل أن زواج باسم أسفر عن أربعة أبناء أبرزهم وأشهرهم علي باسم الكربلائي كما ظهر. مع والده، وشارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها النسخ الإسلامية، حيث ظهرت موهبته بعد أن تعلم من الملا تقي الكربلائي كلاً من الترنيمة والقرآن الكريم.

ما مدى ثراء باسم الكربلائي

لم يكشف باسم بشكل محدد ودقيق عن قيمة الثروة التي يمتلكها، لكن اتضح أن لديه العديد من الأصول عالية المستوى بسبب راتبه المالي الكبير جدًا الذي يتقاضاه في العديد من الحفلات والأمسيات الموسيقية التي يحياها من وقت لآخر. وكشف أحد المصادر عن أن راتب باسم قد يصل إلى ما يقارب أربعين ألف دولار أمريكي للحزب الواحد، وبما أنه يعمل على تنظيم وإحياء عدد كبير من الحفلات فقد استطاع الحصول على مبالغ طائلة منها مبلغ لافت. الثروة المالية.

أشهر أعمال باسم الكربلائي

قدم الفنان العراقي باسم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المختلفة، من بينها أروع القصائد، ونرفق القائمة التالية لأشهر الأعمال والقصائد الغنائية التي قدمها الشاعر على النحو التالي

صدرت قصيدة من تجارة لن تفشل في عام 2017.

نشرت قصيدة أتمنى أن تكون في عام 2022 م.

بوصلة الضوء.

ترنيمة الزفة.

ترنيمة خطار إجاني.

نُشرت قصيدة طفلك عام 2022 م.

ترنيمة النهضة.

أغنية علي يا علي.

ترنيمة الحصافة.

اغنية امام شوق.

صدرت قصيدة مو فرات عام 2022 م.

أغنية طائر الحبارى.

زجاجة الهتاف.

أغنية أمير الزمن.

نُشرت أول قصيدة بكاء عام 2022 م.

باسم الكربلائي تويتر

وتجدر الإشارة إلى أن المنشد الشيعي البارز باسم ينشط على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كان أبرزها نشاطه الكبير على منصة تويتر، والذي من خلاله يشارك متابعيه بالعديد من التغريدات التي يستفيد منها عمله وغنائي جديد. مقاطع، ويُذكر أنه انضم إلى تويتر خلال شهر أكتوبر 2013 بمناسبة عيد ميلاده، أصبح لديه الآن أكثر من مليون متابع ويمكنه زيارة حسابه “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من من هي زوجة باسم الكربلائي السيرة الذاتية ، حساب باسم الكربلائي تويتر ، و أشهر أعمال باسم الكربلائي ، و ما مدى ثراء باسم الكربلائي .