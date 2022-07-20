من هي زوجة ترامب الاولى ويكيبيديا

الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” من يكون؟ ومن هي زوجته الأولى؟ وفي أي عام توفيت؟ وما هو سبب وفاتها؟ وكم عدد أولاده؟ وما هي حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي؟ سوف نجيب على أسئلتكم جميعها دون استثناء مع المزيد من التفاصيل التي تخصه وتهمكم تابعوا معنا.

من هو ترامب – ويكيبيديا

دونالد ترامب هو الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل ترامب أيضًا كسياسي ورائد أعمال أمريكي يبلغ من العمر حوالي 76 عامًا، حيث ولد في 14 يونيو 1946 في مدينة نيويورك، وحصل على شهادة جامعية من كلية الاقتصاد بجامعة بنسلفانيا، وبعد التخرج عمل مع والده كموظف في شركات عقارية. جدير بالذكر أن دونالد ترامب يمتلك العديد من المشاريع الاقتصادية بنجاح باهر وعائدات عالية، وتولى دونالد العرش رسميًا في عام 2017.

سيرة دونالد ترامب

سيرة دونالد ترامب هي كما يلي

الاسم العربي دونالد ترامب.

الاسم الانكليزي دونالد جون ترامب.

الميلاد 14 يونيو 1946 م.

العمر 76 سنة.

مكان الميلاد مستشفى جامايكا.

الإقامة برج ترامب – مار أ لاجو – البيت الأبيض – مانهاتن – نيويورك – كوينز – بالم بيتش.

الجنسية الولايات المتحدة الأمريكية.

لون الشعر شعر أشقر.

الطول 1.90 متر – 74 بوصة.

الوزن 243 رطلاً – 110 كجم.

استخدام اليد اليد اليمنى.

النصرانية.

عضو في قائمة فوربس للمليارديرات –

مشكلة صحية كوفيد -19.

الزوجة إيفانا ترامب (من 7 أبريل 1977 إلى 22 مارس 1992) – مارلا مابلز (من 19 ديسمبر 1993 إلى 8 يونيو 1999) – ميلانيا ترامب (من 22 يناير 2005).

عدد الاطفال 5 اطفال.

الأولاد دونالد ترامب جونيور – إيفانكا ترامب – إريك ترامب – تيفاني ترامب – بارون ترامب.

الأب فريد ترامب.

الأم ماري آن ماكلويد ترامب.

الإخوة والأخوات ماريان ترامب باري – فريد ترامب جونيور – روبرت ترامب – إليزابيث ترامب غراو.

العائلة عائلة دونالد ترامب.

ألما ماتر جامعة فوردهام من أغسطس 1964 إلى 1966 م – كلية وارتون للأعمال، تخصص الاقتصاد – أكاديمية نيويورك العسكرية – جامعة بنسلفانيا – أكاديمية نيويورك العسكرية – مدرسة كيو فورست – درجة جامعية بكالوريوس في العلوم.

المهنة رائد أعمال ضخم – مستثمر – صاحب مطعم – كاتب غير خيالي – رجل أعمال – سياسي – رجل أعمال – مطور عقارات – مذيع برنامج ألعاب – مطور عقاري – منتج تلفزيوني – منتج أفلام – كاتب – ممثل – مدير تنفيذي – مقدم برامج تلفزيونية – منظّر حبكة.

الحزب جمهوري.

اللغة اللغة الإنجليزية الأم.

لغات أخرى لا يوجد.

مجال العمل عقارات – حكومية – سياسية.

أعمال بارزة ترامب فن التصفيق – أمريكا العرجاء – المبتدئ.

الثروة 2.5 مليار دولار امريكى.

الرياضة الجولف.

الجوائز TIME – Ig Nobel – جائزة Duplesbeck – شخصية العام – جائزة Duplesbeck – عضو WWE Hall of Fame – Star on the Hollywood Walk of Fame.

من هي زوجة ترامب الأولى – ويكيبيديا

زوجة ترامب الأولى هي إيفانا دونالد ترامب. تبلغ إيفانا حوالي 73 عامًا. ولدت في 20 فبراير 1948 في مورافيا في زلين، تشيكوسلوفاكيا. تعمل كسيدة أعمال ومؤلفة ورياضية وعارضة أزياء سابقة وناشطة اجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن إيفانا ماهرة في التزلج، وتمتلك موهبة رياضية فريدة من نوعها، إلى جانب أنها درست وتخرجت من جامعة كارلوفا في براغ.

سيرة إيفانا دونالد ترامب

فيما يلي سيرة حياة إيفانا ترامب، الزوجة الأولى لدونالد ترامب

اسم الميلاد إيفانا ماري زيلنيكوفا – التشيكية “zɛlɲiːtʃkova”.

اسم الأب ميلوس زيلنيك.

اسم الأم ماري زيلنيشكوفا.

الشهرة إيفانا ترامب.

تاريخ الميلاد 20 فبراير 1949 م.

مكان الميلاد آلان زلين – جمهورية التشيك.

تاريخ الوفاة 14 يوليو 2022 م.

مكان الوفاة مدينة نيويورك.

سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة.

العمر عند الوفاة 73 سنة.

الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والتشيكية المزدوجة.

الدين مسيحي.

الوضع الاجتماعي منفصل.

اسم الزوج وجنسيته القائمة.

عدد الاطفال اربعة اطفال.

المؤهلات ماجستير في التحضير البدني.

ألما ماتر جامعة تشارلز في جمهورية التشيك.

اللغة الأم التشيكية الأمريكية.

المهنة روائية وعارضة أزياء ومصممة أزياء وشخصية إعلامية شهيرة.

سبب وفاة زوجة ترامب إيفانا

أعلنت العديد من المصادر الرسمية، صباح الخميس الخامس عشر من يوليو / تموز، وفاة إيفانا ماري ترامب عن عمر يناهز الثالثة والسبعين بسبب سكتة قلبية، كما أعلن ترامب عبر منصة Truth Social، قائلاً

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب

يمكن الوصول إلى حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال النقاط التالية

فيسبوك دونالد ترامب ““.

إنستغرام دونالد ترامب ““.

تحدثنا لكم عن السيرة الذاتية للرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وعن زوجته الأولى والكثير من التفاصيل المتعلقة بهم، ونود ان نختم المقال هنا ونذكركم اعزاءنا الزوار بزيارة موقعنا عرب اليوم باستمرار لمتابعة كل جديد.