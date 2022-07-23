من هي زوجة تركي الميزاني السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي زوجة تركي الميزاني ، والذي يعد من الشعراء السعوديين ومن أشهرهم داخل المملكة السعودية ، نتيجة كثيرة عدد المعجبين والقاعدة الجماهرية العالية ، قد تسائل جمهوره حول المعلومات حول زوجته فمن هي ، تابعوا معنا .

من هو تركي الميزاني من ويكيبيديا

تركي بن ​​عطا الله بن شامان بن سمائل الميزاني المطيري شاعر سعودي حوالي 40 سنة. ثم سافر إلى الرياض لمواصلة مسيرته مع حبيب العازمي العتيبي، عندما كان شابًا لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، لكن والده منعه من الظهور لاستكمال دراسته عام 1418 هـ، ولكن سرعان ما عاد مرة أخرى.

السيرة الذاتية التركية Mezzani

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالشاعر السعودي تركي الميزاني في النقاط التالية

الاسم الكامل تركي عطالله بن شامان بن سمائل القهم الميزان العوني العبدلي المطيري.

تاريخ الميلاد من مواليد 1982 م.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة اشبيلية / منطقة الرياض.

العمر يبلغ الآن 40 سنة.

اللقب التركية 2000

الجنسية حيازة الجنيه السعودي.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

عدد الأبناء له أربعة أبناء.

عدد الأشقاء له 8 إخوة.

المهنة شاعر.

نوع الشعر المحورة او الكلطة.

ظهور الشعر سن 13.

سنوات العمل منذ عام 1996 – حتى يومنا هذا.

من هي زوجة تركي الميزاني – ويكيبيديا

مجهولة هوية زوجة الشاعر تركي الميزان، حيث تزوج عام 2003 عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، ونظم زفافه في منطقة الشفاء بمحافظة عنيزة بقصر الشفاء بالمملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية.

أهم أعمال الشاعر تركي الميزاني

الشاعر والكاتب تركي الميزاني يمتلك العديد من الأعمال المميزة والمتنوعة، وقد تم عرض هذه الأعمال من خلال العديد من المقابلات التلفزيونية التي تم بثها على العديد من القنوات الفضائية، ومن بين تلك اللقاءات ما يلي

برنامج بدون مجاملة – قناة المرقاب.

برنامجين ترحيبيين – قناة صحارى.

مقابلة – قناة روتانا الخليج مع الإعلامية أميرة الفضل.

لقاء – فواصل القناة.

الميزاني التركي تويتر

ينشط الشاعر تركي الميزان في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن أبرز هذه المنصات منصة تويتر، حيث أنشأ حسابه على تلك المنصة منذ حوالي عشر سنوات، وتحديداً في أكتوبر 2012، و الميزاني لديه عدد من المتابعين تجاوز 210 ألف متابع، ويمكن الوصول إلى حسابه مباشرة “”.

الميزانية التركية Instagram

ينشط الشاعر السعودي تركي الميزان بشكل كبير على منصة انستجرام، حيث يمتلك حسابًا يزيد عن 130 ألف متابع من جميع أنحاء العالم، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب لمتابعة الشاعر الكبير تركي الميزاني “.

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