من هي زوجة توتي ويكيبيديا السيرة الذاتية، يعتبر فرانشيسكو توتي الملقب بتوتي من ابرز واشهر اللاعبين بكرة القدم العالمية والتي حقق الكثير من الانجازات والنجاحات المميزة خلال مسيرته الكروية المميزة كما ان فرانشيسكو توتي حقق الكثير من الأهداف الكروية والألقاب المتنوعة بكرة القدم ويبلغ من العمر نحو 46 عاماً وكانت بداية مسيرته الكروية بنادي روما لكرة القدم من عام 1993 الى عام 2017م وانتشر خبر صادم بالفترة الاخيرة وهو انفصال اللاعب الايطالي فرانشيسكو توتي عن زوجته إيلاري بلاسي واثار هذا الخبر صمة كبيرة لدى الناس حول العالم.

فرانشيسكو توتي ويكيبيديا

توتي هو الاسم المختصر للرياضي فرانشيسكو توتي، لاعب كرة قدم إيطالي متقاعد، ولد في 27 سبتمبر 1976 م. “كما أطلقوا عليه اسم ملوك روما الثامن، كان الأخير من أهم صانعي الألعاب في تاريخ الرياضة الإيطالية، وهو يلعب في أكثر من مركز متقدم، ويمتلك إحساسًا كرويًا عاليًا وتقنية مميزة في تسجيل الأهداف، بعدد من الألقاب الفردية والجماعية محليًا وأوربيًا وعالميًا.

سيرة فرانشيسكو توتي الذاتية

يعتبر اللاعب توتي أحد أساطير كرة القدم الإيطالية في كل العصور، وهو أفضل لاعب في جيله سواء على مستوى النادي أو المستوى الوطني، والهدف التاريخي في الدوري الإيطالي الممتاز، والقائمة التالية تتضمن أبرز بيانات السيرة الذاتية من أسطورة توتي على النحو التالي

اسم الميلاد فرانشيسكو توتي – باللغة الإنجليزية “فرانشيسكو توتي”.

اسم الأب لورنزو توتي.

اسم الأم فيوريلا توتي.

الاسم المستعار توتي.

الميلاد 27 سبتمبر 1976 م.

مكان التسجيل والميلاد بورتا ميترونيا – روما – إيطاليا.

الإقامة بورتا مترونيا – روما – إيطاليا.

العمر 46 سنة تقريبا.

الجنسية إيطالي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

العقيدة والدين المسيحية.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة اللغة الإيطالية.

المهنة رياضي – لاعب كرة قدم متقاعد.

سنوات من النشاط يتمتع توتي بمسيرة احترافية قضاها في نادي روما بين عامي 1993 م – 2017 م.

زوجة توتي ويكيبيديا

إيلاري بلاسي، زوجة فرانشيسكو توتي، عارضة أزياء إيطالية متقاعدة تبلغ من العمر 41 عامًا. ولدت في روما بإيطاليا في 28 أبريل 1981 م. أقيم حفل الزفاف داخل كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية، وتم تغطية حفل الزفاف على شاشة التلفزيون للاستفادة من عائدات هذه التغطية للأنشطة والأعمال الخيرية التي يشتهر بها الزوجان.

حقيقة طلاق توتي الإيطالي وزوجته

فاجأت الكبلتان الإيطاليتان T و Blasi جمهورهما بخبر انفصالهما الذي تم الإعلان عنه رسميًا في 11 يوليو الماضي 2022 م، ومن المعروف أن الزوجين كانا يلقبان بين الجمهور بـ “بيكهام إيطاليا”، وحياتهما. تتم متابعتهم عن كثب في العالم الافتراضي، حيث تدور التكهنات حول خصوصيتهم على نطاق واسع في الصحافة الإيطالية، مع تفاعل جمهوري ضخم، كان آخر شخصيتين قبل الخطوبة، واستمر زواجهما 17 عامًا، كانا خلالها ثلاثة أطفال، الأولى مسيحية تتراوح أعمارها بين 16 و 17 عامًا، والثانية تبلغ من العمر 15 عامًا من شانيل، والأخيرة هي إيزابيل.

انفصال توتي وزوجته

كسر نجم روما والمنتخب الإيطالي صمته مؤخرًا عن سبب انفصاله عن زوجته إيلاري بلاسي، وكانت الصحافة المحلية الإيطالية قد ضجت بالأخبار في الأسابيع الماضية وتداولت سبب الطلاق على أنه خيانة. توتي، بينما كان لتوتي رأي آخر عبر عنه خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن زوجته لم تهتم به كما ينبغي، على عكس ما يراه الجمهور ؛ لم تقف بجانبه خلال محنته بعد وفاة والده المصاب بفيروس كورونا، ولا وقت انتقال العدوى إليه، واعترف بالخيانة، معتبرا أنه ليس أول من مع العلم أنه خانها رداً على خيانتها له.

فرانشيسكو توتي لاعب ايطالي مشهور وبارز في كرة القدم العالمية ويبلغ من العمر قرابة 46 سنة وتداول خبر طلاقه من زوجته إيلاري بلاسي في الفترة الاخيرة بشكل كبير وحسب ما صرحت عدة اخبار محلية ان سبب انفصالها هو خيانة اللاعب فرانشيسكو توتي لزوجته وهي بعمر 41 سنة.