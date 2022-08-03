من هي زوجة جاسم النبهان الثانية السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق زوجة جاسم النبهان الثانية السيرة الذاتية ، حيث ان جاسم النبهان أحد الممثلين الكويتين والذي لديه العديد من الأعمال منذ القدم والحديثة في المجال الفني داخل دولة الكويت ، مما دفع الكثير من الأشخاص التسائلات عنه وعن حياته ، تابعوا معنا .

من هو جاسم النبهان

جاسم بن محمد النبهان ممثل كويتي الأصل. ولد النبهان وترعرع في منطقة القبة بدولة الكويت. بدأ العمل في السينما الكويتية في مطلع الستينيات بعد التحاقه بالمسرح الشعبي. قوته الفنية خلال السبعينيات والثمانينيات، يعتبر النبهان اليوم من أقوى ممثلي الكويت، حيث تقدر أعماله الفنية بنحو 279 عملاً متنوعًا بين المسلسلات والمسرح، ويستمر النبهان في نشاطه الفني حتى الآن.

سيرة جاسم النبهان

يعتبر الفنان جاسم النبهان أحد ممثلي العصر الذهبي في الكويت، لذلك نذكر أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي جاسم النبهان.

اسم الأب محمد بن عبدالله النبهان.

الاسم المستعار جاسم النبهان.

تاريخ الميلاد من مواليد 1 أغسطس 1944 م.

مكان الميلاد منطقة القبة – الكويت.

العمر 77 سنة.

مكان الاقامة الدائم مدينة الكويت – الكويت.

الجنسية كويتي.

العقيدة الدينية مسلم.

الطائفة غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء ثمانية أبناء “طلال، محمد، عنود، عبد الله، عزيزة، حصة، أسماء”.

المؤهلات معهد الدراسات المسرحية.

علما الأم مدرسة الشويخ الثانوية – معهد زكي طليمات للدراسات المسرحية.

اللغة الأم العربية – لهجة كويتية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة ممثل.

سنوات العمل بدأ جاسم النبهان مشواره الفني عام 1964 م – حتى اليوم.

من هي زوجة جاسم النبهان الثانية – ويكيبيديا

الزوجة الثانية للفنان جاسم النبهان هي الممثلة الكويتية معتزلة نجيبة اللنجاوي، وتزوجها النبهان بعد وفاة زوجته الأولى طيبة الفرج. مسلسل كويتي لكنها قررت الاعتزال نهائيا بعد زواجها، وتجدر الإشارة إلى أن نجيبة لديها ابنتان حصة وأسماء.

أصل جاسم النبهان

تعود أصول جاسم البنهان إلى عائلة نبهان في دولة الكويت، وهي عائلة عريقة امتدت إلى عدد من الدول العربية الأخرى، بما في ذلك دول الخليج والشام. ولواءهم الشيخ حزام الكبير.

من هي والدة حصة النبهان

والدة الفنانة حصة النبهان نجل الفنان جاسم النبهان هي زوجته الثانية نجيبة اللنجاوي. الفنانة المتقاعدة نجيبة اللنجاوي، ووالدها الفنان جاسم النبهان.

انستغرام جاسم النبهان

يمتلك الفنان جاسم النبهان حسابًا رسميًا على موقع إنستجرام، تشارك فيه صورًا من أعماله، وخلف كواليس مسلسله الأخير. وآخر عمل بالضغط على الرابط ““.

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