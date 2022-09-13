من هي زوجة جون سنو ويكيبيديا،يعد الفنان الإنجليزي كيت هارينجتون الذي قام يتمثيل شخصية جون سنو بمسلسل صراع العروش من ابرز واشهر الشخصيات اللامعة التي حققت نجاحًا واسعاً بعد مشاركتها بالكثير من الاعمال السينمائية والتي اعجبت الملايين من الأشخاص حول العالم وتمكن الفنان جون سنو من الفوز بجوائز دولية في مجال الفن والإعلام واكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة على نطاق واسع في العالم أجمع.

من هو جون سنو ويكيبيديا

جون سنو هو الممثل والفنان الإنجليزي “كريستوفر كاتسبي هارينجتون” المعروف باسم “كيت هارينجتون”، حيث جسد دور جون سنو في المسلسل الملحمي Game of Thrones. ولد في لندن في 26 سبتمبر 1986 م ويبلغ من العمر 35 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية. درس جون سنو في المدرسة المركزية للخطاب والدراما، وحصل على شهادة من قسم التمثيل. ثم بدأ مسيرته الفنية في عام 2008، ومن أشهر أعماله مسلسل Game of Thrones بدور Jon Snow.

من هي زوجة جون سنو ويكيبيديا

زوجة كيت هارينجتون التي جسدت دور جون سنو في مسلسل Game of Thrones هي الممثلة روز ليزلي، بتاريخ 23 يونيو 2022، من مواليد مدينة أبردين الاسكتلندية في 9 فبراير 1987 م، وهي كذلك تبلغ من العمر 35 عامًا وتحمل الجنسية البريطانية، درست في أكاديمية لندن، وحصلت على شهادة معتمدة من تلك الأكاديمية، وأصبحت من أشهر الفنانين بعد مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية.

سيرة روز ليزلي الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الفنانة والممثلة الشهيرة روز ليزلي

الاسم الكامل روز إليانور أربوثنوت ليزلي.

الاسم الإنجليزي روز إليانور أربوثنوت ليزلي.

الاسم المستعار روز ليزلي.

مكان الميلاد أبردين، اسكتلندا.

تاريخ الميلاد 9 فبراير 1987 م.

العمر 35 سنة.

الجنسية المملكة المتحدة.

مكان الإقامة لندن، المملكة المتحدة.

المهنة والنشاط فنانة وممثلة.

سنوات النشاط منذ 2005 م حتى الآن.

أعمال بارزة لعبة العروش، دير داونتون.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج الفنان كيت هارينجتون.

تاريخ الزواج 23 يونيو 2022.

عدد الاطفال لم يولدوا بعد.

اللغة الأم الإنجليزية البريطانية.

أهم أعمال كيت هارينغتون

شارك الفنان الإنجليزي كيت هارينجتون في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، وفيما يلي قائمة بأبرز الأعمال

سايلنت هيل Revelation 3D في عام 2012.

بومباي في عام 2014.

كيف تروض التنين 2 الخاص بك في عام 2014.

الابن السابع عام 2015.

الأشباح الصالح العام لعام 2015.

الكبريت عام 2016.

وفاة وحياة جون إف دونوفان في عام 2017.

إنستغرام روز ليزلي

تمتلك الفنانة والممثلة روز ليزلي قاعدة جماهيرية كبيرة على منصة Instagram الخاصة بها، حيث يتابعها أكثر من مليون متابع على هذه المنصة، وتقوم بمشاركة العديد من الصور مع أشهر الفنانين في العالم، ويمكن أن يكون حساب الفنانة تتبعها مباشرة من خلال موقع الويب لحسابها الشخصي على الإنترنت.

تعتبر جون سنو من اشهر وابرز الفنانين في العالم والتي قدم العديد من الاعمال السينمائية المميزة خلال مسيرته المهنية وزوجته الفنانة الممثلة المشهورة روز ليزلي وهما بنفس الاعمار ويبلغون من العمر حوالي 35 سنة والفنان الإنجليزي كيت هارينجتون تمكن من تحقيق شهرة واسعة للغاية بعدما شارك في المجموعة الملحمية الشهيرة Game of Thrones.