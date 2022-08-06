من هي زوجة جون سينا السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول من هي زوجة جون سينا السيرة الذاتية ، وهي أحد عوامل نجاح واستمرارية بطل العالم 16 مرة في السباحة الحرة في الفوز بالألقاب ، وزاد إهتمام بالبطل جون سينا بعد شهرته عبر برنامج WWE ، فمن هو جون سينا ومن هي زوجته ، تابعوا معنا .

جون سينا ​​ويكيبيديا

جون سينا ​​مصارع محترف أمريكي، مسجل كعضو في World Wrestling Entertainment “WWE”، وله خبرات في التمثيل والموسيقى والغناء سابقًا، ويعتبر من أهم المصارعين في تاريخ المصارعة الحرة، و قام بتشكيل دويتو مع Ric Flair خلال معظم البطولات التي يشارك فيها حاليًا، في عام 1998 بدأت ميوله إلى ألعاب القوة تتكشف من خلال الانضمام إلى فرق كمال الأجسام، ولكن في العام التالي تحول إلى عالم المصارعة، مع اسمه 16 لقباً كبطل العالم 13 منهم في “WWE”، دخل عالم التمثيل منذ عام 2006 بفيلم The Marine، ثم قدم العديد من الأعمال الناجحة الأخرى.

سيرة جون سينا

خارج مسيرته المهنية كمصارع أو فنان محترف، شارك John Cena في القضايا الخيرية والإنسانية في إطار جمعية “Make-A-Wish”، حيث حقق أكثر من 650 أمنية للمحتاجين، وفي القائمة التالية هي الأكثر أهمية المعلومات الشخصية لجون سينا

الاسم الحقيقي جون فيليكس أنتوني سينا ​​جونيور.

اسم الأب جون سينا ​​الأب.

اسم الأم كارول نيي لوبيان.

مواليد 23 أبريل 1977 م.

مكان الميلاد ويست نيوبري، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر 45 سنة.

الجنسية أمريكي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات بكالوريوس في علم وظائف الأعضاء وحركة الجسم.

ألما ماتر كلية سبرينغفيلد الأمريكية.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

لغات أخرى إيطالي.

المهنة مصارع وممثل وموسيقي.

المسيرة المهنية بدأ جون سينا ​​نشاطه الرياضي في عام 1998 م – حتى اليوم.

من هي زوجة جون سينا – ويكيبيديا

تزوج جون سينا ​​من شاي شريتزاده، وهي سيدة أعمال كندية من أصل إيراني، تتراوح أعمارهم بين 32 و 33 عامًا. ولدت في فانكوفر، كندا. درست جميع مراحل تعليمها في موطنها كندا، حيث برعت في المواد العلمية. حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولومبيا في المملكة المتحدة. بدأت حياتها المهنية كمساعد مبيعات في شركة Guess الكندية للبيع بالتجزئة، ثم عملت كمهندسة في Alpha Technologies، وهي اليوم مديرة إنتاج في Motorola Avigilon.

جون سينا ​​وزوجته وأولاده

ارتبط جون سينا ​​بشاي شريتزاده منذ 12 أكتوبر 2022 م، وعرفها منذ عام 2022 أثناء تصوير فيلم “اللعب بالنار” الذي أنتج في فانكوفر، كندا، حيث يعمل شريتزاده، وكان الزواج. أقيمت في حفل خاص في تامبا. داخل دولة، ولم يتم تحديد ما إذا كان الطرفان قد ولدا، ومن المعروف أنهما يلتقيان في علاقة حب قوية، والتي تظهر من خلال المقتطفات اليومية التي يتشاركانها مع الجمهور، ولكل منهما تجارب سابقة التي حالت دون الزواج.

كم عمر جون سينا

جون سينا ​​يبلغ من العمر 45 عامًا ؛ ولد في ويست نيوبري – ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، في 23 أبريل 1977، وينحدر من أصول إيطالية-إنجليزية إلى والديه. الثاني بالترتيب بين خمسة إخوة، وهم بالترتيب (ستيفن – دن – مات – شون)، وابنة عمه هي عالمة الرياضيات الشهيرة ناتالي إنرايت جيرجر.

ما هو دين جون سينا

جون سينا ​​اعتنق المسيحية، من أعضاء الطائفة الكاثوليكية الصارمة. وزوجها المدني بسبب اختلاف الدين.

وفي الختام تعرفنا على من هي زوجة جون سينا السيرة الذاتية ، ويعتبر جون سينا ​​، أهم لاعب في WWE، في الوقت الحاضر خاصة بعد مشاركته الأخيرة في لعبة “Fortnite وتعرفنا على شخصية جون سينا ​​وأبرز أعماله، وكذلك حياته الخاصة و الديانة التي يعتنقها جون سينا .

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