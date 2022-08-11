من هي زوجة حمزة الفيلالي الثانية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنان حمزة الفيلالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول من هي زوجة حمزة الفيلالي الثانية ، ويعد الفنان النجم المتميز من أبرز الشخصيات المشهورة في المغرب العربي ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة ، وهذا نتيجة محتواه الكوميدي المضحك المقرب من قلوب الجمهور مما جعله مشهوراً للغاية ، تابعوا معنا .

من هو حمزة الفيلالي – ويكيبيديا

حمزة الفيلالي هو صانع محتوى ورائد من أصل مغربي وجنسية. ولد وترعرع في مدينة الدار البيضاء في أغسطس 1987. تخرج في قسم علوم الاتصال والتسويق، وحصل على درجة البكالوريوس هناك، ثم حصل على درجة الماجستير في الطيران من إحدى جامعات الإمارات. في بداياته عمل مضيفة طيران، ثم التحق بعالم التواصل الاجتماعي، وعمل على ابتكار محتوى متميز، واستطاع أن يحقق شهرة كبيرة في وقت قياسي، وتبعه الملايين من الناس.

سيرة حمزة الفيلالي

في ظل الحديث عن الناشط الشهير حمزة الفيلالي، لا بد من التعرف عليه عن كثب، وإليكم أهم المعلومات عنه على النحو التالي

الاسم الشهرة حمزة الفيلالي.

اسم الأب غير معروف.

اسم الأم مجهول – متوفاة منذ 2016.

الاسم الكامل حمزة الفيلالي.

مكان الميلاد الدار البيضاء – المملكة المغربية.

تاريخ الميلاد من مواليد أغسطس 1987 م.

العمر 34 سنة.

الدين والمعتقد مسلم.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الجنسية المملكة المغربية.

الجنسية مغربي.

مكان الاقامة الدار البيضاء – المملكة المغربية.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة زينب البصري.

عدد الاولاد ابنتان.

المؤهلات العلمية حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التسويق وعلوم الاتصال، ودرجة الماجستير في علوم الطيران.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى الإنجليزية والمغربية.

المهنة صانع محتوى ورائد.

سنوات العمل منذ 2013 حتى الآن.

من هي زوجة حمزة الفيلالي الثانية

زوجة حمزة الفيلالي الثانية هي الشابة المغربية زينب البصري، التي تزوجت الثنائي مطلع عام 2022 بعد علاقة غرامية جمعتهما. زوجته بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل زواج حمزة الفيلالي

عقد حمزة الفيلالي قرانه على زينب البصري مطلع العام الجاري 2022، وفي فبراير 2022 قام بتضمين صورة على حسابه على إنستجرام، يضع وشمًا عليها اسم زوجته الثانية زينب البصري. البصري كما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق عليها قائلا “شكرا لكونك جزء من حياتي”.

كم عمر حمزة الفيلالي

حمزة الفيلالي يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا. ولد في أغسطس 1987. قد ينحدر حمزة الفيلالي من عائلة مغربية مسلمة ومحافظة. يمكن إرجاع أصوله إلى منطقة الدار البيضاء، حيث ولد ونشأ. الجدير بالذكر أن حمزة الفيلالي استطاع خلال فترة وجيزة. من كونه الناشط الأكثر شهرة في المملكة المغربية، ويرجع ذلك إلى أسلوبه الكوميدي وقربه من الجمهور.

إنستغرام الرسمي حمزة الفيلالي

كما ذكرنا سابقًا، يعمل حمزة الفيلالي كصانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك فهو دائمًا موجود على هذه المنصات ويتفاعل معها بشكل مستمر. مليون متابع، ولمتابعة حمزة الفيلالي على انستجرام، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

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