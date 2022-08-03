من هي زوجة حميدان التركي السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بقصة حميدان التركي ، و ومن ضمن التسائلات حول من هي زوجة حميدان التركي السيرة الذاتية حيث ان التركي حميدان والذي أصبح يتكرر على لسان الكثيرين وذلك للمرة أخرى ، رغم أن قصته انتهت منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

حميدان تركي ويكيبيديا

حميدان بن علي التركي مواطن سعودي الجنسية. عمره 52 سنة. ولد في مدينة رفحاء السعودية عام 1969 م. وهو محتجز في سجن ليمان بولاية كولورادو الأمريكية منذ عام 2006، بعد إدانته من قبل محكمة الجنايات بالولاية ذاتها بتهمة مضايقة خادمته الإندونيسية، بالإضافة إلى تهم أخرى وصلت إليه بتهم 12 تهمة، و يخضع حاليًا لمحاكمة ماراثونية استمرت 16 عامًا. وتسببت قضيته في توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب تضامن الرأي العام السعودي مع قضيته التي لا تزال معلقة في أروقة المحاكم.

سيرة حميدان التركي

يتواجد حميدان التركي في الولايات المتحدة منذ عام 1995، بعد منحة دراسية من جامعة الإمام محمد، بعد أن تفوق في دراسته الجامعية كطالب لغة إنجليزية، وهناك حصل على درجة الماجستير في الصوتيات بامتياز. تضم القائمة أهم بيانات هوية التركي وهي

الاسم الحقيقي حميدان التركي.

والده علي التركي.

تاريخ الميلاد 1969 م.

مكان الميلاد مدينة رفحاء – السعودية.

العمر 52 سنة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال 5 أطفال.

المهنة طالب مبتعث.

المؤهلات الأكاديمية إجازة في اللغة الإنجليزية – ماجستير في الصوتيات.

الأم جامعة الإمام محمد – جامعة الجفر الأمريكية.

الإقامة سجن ليمان.

سبب السجن 12 تهمة.

السجن حكم عليه بالسجن 28 عاما ابتداء من عام 2006 وحتى يومنا هذا

من هي زوجة حميدان التركي ويكيبيديا

زوجة حميدان التركي، سارة الخنيزان، سعودية، ارتبط بها قبل عدة سنوات من منحة دراسية إلى الولايات المتحدة، ولديها خمسة أطفال، شارك الخنيزان زوجها مشاكله وشاركه مخاوفه، و تسعى حاليًا إلى دعمه بشتى الوسائل، وقد أكدت مرارًا وتكرارًا تواصلها مع أبو تركي بشكل أسبوعي عبر الهاتف ربع ساعة، بالإضافة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني، ودائمًا ما تحدثت عن الدعم أن تستقبل من العائلة والسعوديين.

هل حميدان التركي مظلوم

نفى تركي الحميدان جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسات المحاكمة، وأثبتت إجراءات المحاكمة ظلمًا واضحًا بحق التركي، بعد أن كشف الدفاع عن خطأ قانوني يؤكد أن القاضي الذي أصدر حكمه بالسجن خالف القوانين و بسبب المبالغة في العقوبة، والتي لا يجب أن تتجاوز 12 عامًا كحد أقصى، لكنه سُجن 28 عامًا، بالإضافة إلى أن التهم كانت ملفقة أساسًا، بحسب تصريحات حميدان التركي.

متى محاكمة حميدان التركي

ومن المقرر أن تنعقد جلسة الإفراج المشروط عن المعتقل حميدان التركي، اليوم الثلاثاء، الثاني من أغسطس الجاري، وهو ما أكدته الخنيزان في حسابها الرسمي على تويتر، واستخدمته بناتها، وأكدت إحداهن أن وتعقد الجلسة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، وبعد انعقاد الجلسة رفض ممثل اللجنة الموافقة على طلب الإفراج، لكن مداخلة سفارة المملكة لدعم الطلب ساهمت في تأجيل الدراسة. بدلاً من الرفض النهائي، بحسب تأكيدات نجل حميدان، تركي التركي.

سارة خنيزان تويتر

تدير سارة الخنيزان وبناتها حسابًا رسميًا على منصة تويتر، يليهم ما يقرب من 95 ألف متابع، وجميعهم مهتمون بقضيته التي أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالرأي العام السعودي. قم بزيارة الحساب مباشرة.

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