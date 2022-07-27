من هي زوجة دان بيلزيريان السيرة الذاتية

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من هو دان بليزيرن

إنه دانيال براندون بيلزيريان، رجل أعمال أمريكي وممثل ولاعب بوكر من أصل أرمني. يعتبر من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أسلوبه المعيشى الفاخر. يُحسب أن دان درس إدارة الأعمال وعلم الجريمة في جامعة فلوريدا، لكن من غير المعروف ما إذا كان قد حصل على درجة علمية أم لا.

سيرة دان بلزيريان

يتمتع Dan Bilzerian بحضور مختلف في أنشطته المختلفة، سواء كممثل أو ناشط اجتماعي أو لاعب بوكر أو حتى كرجل أعمال وشخص ثري، فهو شخص غريب الأطوار وغير متوازن ويكون سلوكه غير عقلاني.

الاسم والنسبة دانيال براندون بيلزيريان – باللغة الإنجليزية “دان بلزيريان”.

اسم الأب بول بلزيريان.

اسم الأم تيري ستيفن.

الشهرة دان بلزيريان.

المسمى الوظيفي عبقرية القمار.

تاريخ الميلاد 7 ديسمبر 1980 م.

مكان الميلاد تامبا، فلوريدا.

محل الإقامة الحالي لوس أنجلوس.

العمر 41 سنة.

الجنسية أمريكي من أصل أرمني.

الدين مسيحي.

المؤهلات الادعاءات بأنها درست إدارة الأعمال وعلم الجريمة.

ألما ماتر جامعة فلوريدا.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

اللغات الثانوية الأرمينية.

المهنة ممثل، ناشط اجتماعي، لاعب بوكر.

كم عمر دان بلزيريان

دان بيلزيريان يبلغ من العمر 41 عامًا. ولد في تامبا بولاية فلوريدا في 7 ديسمبر 1980. وهو ابن الملياردير Paul Bilzerian من زوجته Terry Stephen، وشقيق Adam Bilzerian، لاعب البوكر الشهير. علامته الفلكية القوس. يتميز Bilzerian بشخصية مغامر ومثابرة، وتتميز شخصيته بحب الجريمة والغطس في عالم القمار.

من هي زوجة دان بلزيريان – ويكيبيديا

هيلي جريس، زوجة دان بيلزيريان، عارضة أزياء أمريكية، وشخصية مؤثرة ومشهورة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، معروفة بتقديمها محتوى مثلي الجنس على حسابها الرسمي على إنستغرام، بالإضافة إلى العديد من المشاريع، ولا تزال بياناتها غامضة إلى حد ما. دخل Bilzerian القفص الذهبي في 24 يوليو 2022، حفل زفاف سري في العاصمة الفرنسية، باريس

دان بلزيريان إنستغرام

يعتبر بيزريان من أشهر إنستغرام، حيث تجاوز عدد متابعي حسابه على المنصة عتبة 33 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، وجميعهم مهتمون بأسلوب حياته المختلف، وهو شخص نشط. على Instagram وجميع حساباته في العالم الافتراضي. مباشرة على منشوراته.

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