من هي زوجة دريد لحام السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنان دريد لحام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يعد أحد أشهر فناني السينما العربية اشتهر بأعماله الكوميدية التي جذبت الكثير من معجبيه في الوطن العربي ، حول معرفة زوجة دريد لحام السيرة الذاتية ، ويعد الفنان النجم المتميز من أبرز الشخصيات المشهورة في الوطن العربي ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة ، تابعوا معنا .

من هو دريد لحام – ويكيبيديا

دريد لحام ممثل ومخرج وكاتب يحمل الجنسية السورية. ولد في دمشق عاصمة دولة سوريا عام 1934 م. حصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء والكيمياء، وبدأ حياته العملية كمدرس. ثم محاضرا في الجامعات السورية، تقاعد من مهنة التدريس والتحق بالوسط الفني، وكان ذلك في مطلع الستينيات عندما شارك في مسلسل أمسية دمشق، واستمر في عمله الفني حتى منتصف السبعينيات، وبعد ذلك كتب وأخرج جميع أعماله، وقدم العديد من الأعمال الناجحة منها مسرحية كاسك يا وطن

دريد ويلهام السيرة الذاتية

يعد دريد اللحام من أشهر الفنانين في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الحقيقي دريد محمد حسن لحام.

الاسم الانكليزي دريد محمد حسن الله.

تاريخ الميلاد من مواليد 9 فبراير 1934 م.

العمر 88 سنة.

محل الميلاد ولد في العاصمة السورية دمشق.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المهنة ممثل ومخرج وكاتب مسلسلات.

سنوات من النشاط بدأ مشواره الفني عام 1960 م حتى الوقت الحاضر.

المؤهلات العلمية حصل على إجازة في الفيزياء والكيمياء من جامعة دمشق.

ابرز الجوائز وسام الاستحقاق السوري.

من هي زوجة دريد لحام – ويكيبيديا

زوجة دريد لحام هي هالة بيطار، وهي سيدة سورية من المرجح أن تكون في السبعينيات من عمرها. تزوجتها الفنانة عام 1963 م بعد قصة حب جمعتهما. حرصت السيدة بيطار على مرافقة دريد لحام في جميع المناسبات المشرفة، حيث عبرت عن سعادتها البالغة. مع إنجازات زوجها الفنية، كانت أيضًا الداعم الوحيد له خلال مسيرته الفنية.

حقيقة زواج دريد لحام من صباح الجزائري …

ارتبط دريد لحام لفترة من حياته بالفنانة صباح الجزائري، حيث شاركت معه في العديد من أعمالها الفنية، وفي ذلك الوقت علاقتهما كزميلات. ثم تحولت العلاقة إلى حب، وبعد ذلك قررا الزواج، حيث كان زواجهما سرًا لا يعرفه أحد. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج صباح الجزائري، لكن هذا الأمر لم يكشف عنه الفنان، بعد فترة وجيزة كسر صمته، وكشف أنه تزوج عام 1977 م ولمدة شهرين فقط ؛ ثم طلقها لينقذ حياته الزوجية.

أبناء دريد لحام

دريد لحام من زوجته حلا بيطار 3 أبناء وسبعة أحفاد. أسماء أبناء دريد لحام كالتالي

ثائر دريد لحام.

عبير دريد لحام.

دينا دريد لحام.

أفلام كوميدية دريد لحام

قدم دريد لحام العديد من الأعمال الكوميدية، ومن أشهر أعماله ما يلي

فيلم Guar James Bond.

فيلم امرأة تسكن وحدها.

فيلم امبراطورية الغوار.

فيلم النوم.

فيلم عند غياب الزوجات.

فيلم The two friends.

فيلم الحدود.

فيلم كافرون.

لقاء فيلم في تدمر.

فيلم الرجل المناسب.

فيلم عقد اللولو.

من هي زوجة دريد لحام السيرة الذاتية ، والذي يعد من الفنانين البارزين في الوطن العربي ومن أشهرهم خلال السنوات الماضية حتى وقتنا الحالي ، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية والأفلام التي حازت على اعجاب الكثير من المواطنين العرب ، و أشهر أعماله الكوميدية.